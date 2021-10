W3 Sul Comedy Lounge – 2ª Temporada

Humor, Gastronomia e Drinks, continua cheio de risos e vem animando quinzenalmente às terças-feiras da Comunidade Criativa Infinu

Após o sucesso total na primeira temporada, o W3 SUL COMEDY LOUNGE – Humor, Gastronomia e Drinks, continua cheio de risos e vem animando quinzenalmente às terças-feiras da Comunidade Criativa Infinu, com apresentações de Stand-up Comedy, Djs, Gastronomia e Drinks.

O evento recebe a partir de terça-feira, dia 05 de outubro, mais uma safra de renomados humoristas brasilienses em apresentações com duração total de aproximadamente de 90 minutos, se estendendo com performance de Djs e artistas convidados, divulgações em palco e open MIC. Além das atrações, o público poderá se divertir e aproveitar toda a estrutura da casa que conta com 04 operações gastronômicas, Take-out Bar e loja colaborativa com mais de 30 empreendedores da capital.

Próxima edição:

HUMORISTAS: STE MARQUES, RASTICHONG & VALTER NUNES

Local: INFINU Comunidade Criativa – 506 Sul

Dia: 05 de outubro 2021

Horário: 19h às 22h – Início das apresentações aproximadamente 20h

Valor antecipado: R$ 25,00

Valor na porta: R$ 30,00

Classificação:18 anos

Contato: 61 99652 – 6540

E-mail: [email protected]

INGRESSOS: https://www.sympla.com.br/w3-sul-comedy-lounge—ste-marques-rastichong–valter-nunes__1358840

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Obs: Chegue cedo e aproveite toda estrutura da casa!