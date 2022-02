‘Vontade de chorar, as dores nunca vão acabar’, diz Andressa Urach sobre o pós-parto

Andressa conta que nem mesmo após tomar remédios o desconforto é amenizado.

Definitivamente, não tem sido fácil o pós-parto da modelo Andressa Urach, 34, que recentemente deu à luz Leon, seu filho com o empresário Thiago Lopes. Pelas redes sociais, confidenciou aos fãs que a todo instante tem vontade de chorar.



“Sinto muita vontade de chorar. As dores parece que nunca vão acabar. Tenho dor na cabeça, na mama direita e no meu útero”, escreveu ela em seus Stories.



Andressa conta que nem mesmo após tomar remédios o desconforto é amenizado. Não bastasse isso, a modelo também revelou aos seus seguidores que está com partes do corpo roxas devido a procedimentos médicos.

Estou toda roxa de ser furada no hospital para colocar medicação! Não tinha mais nem veia para ficar mais dias internada”, postou ela. Ao todo, Andressa permaneceu 12 dias internada antes do parto.



No dia 4 de fevereiro, Andressa, então grávida de 33 semanas, precisou ir para o hospital após ter picos de pressão alta, sentir dor de cabeça e muitas contrações. De acordo com o marido, Thiago Lopes, o casal ficou preocupado com a saúde do bebê, que nasceu prematuro.



O bebê nasceu por volta das 20h do dia 11, com 46 centímetros e cerca de 2,5 kg. “Ele é lindo, gente, não parece ser um bebê prematuro”, afirmou a mamãe.



No dia que ela deixou o hospital, já havia contado sobre quais eram seus primeiros sintomas sentidos. Andressa teve uma das mamas enfaixada por conta das complicações e dificuldades. “Estou extremamente enjoada, muito ruinzinha. Tive enxaqueca horrível nessa madrugada, meu peito direito está empedrado e estou sentindo muita dor”, contou.