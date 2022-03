Volta aos palcos a comédia mais fitness do Brasil: Casais Felizes Emagrecem Juntos

Uma oportunidade única para emagrecer se divertindo, afinal, está mais do que provado que sorrir queima calorias e melhora o funcionamento do sistema imunológico. O espetáculo será apresentado em curta temporada no Teatro La Salle – 906 Sul por apenas três finais de semana. A estreia será dia 26/03, e a temporada continua sempre aos sábados e domingos às 19 horas.

Pesquisas comprovam que as pessoas gastam, em média, 150 calorias em uma hora de risadas alternadas. Uma risada faz com que seu corpo trabalhe com maior intensidade e gaste mais energia. O coração bate mais rápido, mandando mais sangue para mais partes do corpo; o peito sobe e desce, fazendo com que os músculos da barriga realizem movimentos similares aos abdominais. Além disso, uma risada exercita cerca de 15 músculos do rosto e, como se não bastasse, ainda auxilia no sistema imunológico. Rir é uma excelente maneira de se livrar do excesso de calorias e um ótimo primeiro passo para perder os quilos indesejados.

A primeira comédia fitness do Brasil

Júlio César não consegue mais correr como antigamente e, como se não bastasse, sofre bullying no futebol. Diana subiu o manequim depois que foi morar com ele, mas não imagina que virou fofoca entre as amigas. Chegou a hora de mudar! E, para tanto, o casal faz uma aposta: quem perder mais peso em 3 meses paga o condomínio! Acontece que, depois de personal trainers, dietas, remédios de origem duvidosa, métodos alternativos e tradicionais como, por exemplo, fechar a boca, Júlio e Diana descobrem que, ao invés de competir e ver quem emagrece mais, devem se ajudar e assim emagrecer juntos. A peça termina com uma bela mensagem sobre a importância da união e do respeito nos projetos que os casais realizam juntos em prol da felicidade.

O espetáculo segue a linha estética das outras peças da Cia. de Comédia G7, com bastante participação da plateia, música ao vivo, dança, improviso, chocolates, sacrifícios, batatas fritas, dietas mágicas, médicos insanos, nudez involuntária, sorvete, brigadeiro e, sobretudo, muita força de vontade.

SERVIÇO:

G7 apresenta “Casais Felizes Emagrecem Juntos” – Curta Temporada!

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

26/03 – Sábado – 19h

27/03 – Domingo – 19h

02/04 – Sábado – 19h

03/04 – Domingo – 19h

09/04 – Sábado – 19h

10/04 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.