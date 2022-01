Vocalista da banda Mastruz com Leite relata assédio de colega de banda

Segundo Larissa Ferreira, ela e o marido estavam bêbados quando um dos colegas do grupo a abusou sexualmente

Em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram, a vocalista da banda de forró Mastruz com Leite, Larissa Ferreira, contou ter sofrido assédio sexual de um colega do grupo.

Na postagem realizada nessa terça-feira (4), a cantora afirma que ela e o marido Jean, permitiram que o homem dormisse em sua casa após chegarem de uma viagem. A cantora e seu companheiro, que também é baterista da banda, teriam bebido alguma cervejas e dormiram. De acordo com ela, o momento do assédio.

“Foi o Jean que colocou essa pessoa na banda na época, e essa pessoa se juntou a nós nessa noite. Eu não tenho costume de beber. Eu fiquei em coma alcoólico, e o Jean (marido) também. Fomos dormir a uma hora da manhã. Esse homem ficou no nosso quarto. Já começa errado por aí. Ele ficou na redinha da minha filha. Era pra ter tido coerência, já que aqui tem mais dois quartos. Senti uma pessoa tocando no meu corpo, beijando meu rosto, me cheirando e segurando minha mão nas partes íntimas dela. E eu deitada na minha cama, no meu quarto, com meu marido do lado. A pessoa abusou de mim, estava me assediando, um companheiro de trabalho. Eu me mexi, mas não abri o olho em nenhum momento. Eu sabia que se eu desse alarme, Jean ia matar esse homem aqui dentro de casa. Senti que ele saiu de perto”, diz Larissa, sem revelar o nome do integrante que teria cometido o abuso. Segundo ela, o abusador será retirado da banda.