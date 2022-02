Virginia Fonseca presenteia Camila Loures com anel de R$ 15 mil

A influencer Vírginia mostrou o presente que comprou a amiga que está completando 27 anos de vida hoje (07).

Virgínia Fonseca presenteou a amiga Camila Loures, que apresenta com ela o ‘PodCats’, com um anel da grife Cartier no valor de R$ 15.800. O presentão foi entregue em um almoço com amigos e com a família que Camila fez para comemorar os seus 27 anos, que ela está completando hoje (7).

Além do anel de ouro de Virgínia e Zé Felipe, Camila Loures também ganhou de presente uma bolsa Louis Vuitton no valor de R$ 12.300. O mimo foi dado por seu irmão, Phillipe Loures. A amiga da youtuber mineira, Clarissa Delpupo, também presenteou Camila com uma bolsa da Gucci.

A youtuber fará hoje, dia 7, em São Paulo uma festa com o tema “BBB”. A festa será somente para convidados de Camila, que também sorteou três seguidores entre seus 16,8 milhões para participarem.

Camila pediu para que seus convidados se vistam como se fossem participar da final do “BBB”. A festa contará com shows de Luan Santana, Simone e Simaria, Gustavo Mioto, Kevinho, Zé Felipe e DJs.