A Virgin Music Brasil anuncia parceria com o selo ROC7. Sob a curadoria do rapper Edi Rock, um dos integrantes e fundadores dos Racionais MCs, o novo projeto tem como objetivo ser um celeiro de artistas urbanos para a Virgin no Brasil.

ROC7 é um canal de música urbana brasileira, um selo musical, uma label que dirige e administra a carreira de artistas de segmentos e vertentes já existentes, sendo música rap ou não.

“A minha função dentro desse game é direcionar, conduzir, extrair e vender o melhor de cada artista, com o controle de qualidade ‘by Edi Rock’. Eu acredito no trabalho que vem sendo feito, acredito no meu trabalho e na minha equipe. Agora, chegou o momento de colocar em prática a minha experiência de mais de 30 anos de carreira”, diz Edi Rock.

“Desde o início, o segmento urbano faz parte da cultura da Virgin. Agora, na nova parceria com a ROC7, teremos a oportunidade de seguirmos desenvolvendo ainda mais artistas e produtores”, afirma Miguel Cariello, diretor geral da Virgin Music Brasil.

O veterano rapper também comentou sobre a assinatura de contrato com a Virgin Music Brasil e qual será o seu papel nesta parceria: “É o momento que vejo necessário nessa minha fase produtiva, o rap tem que mostrar suas várias formas de continuação e vertentes, e a Virgin Music Brasil vem para somar e apoiar essa minha ideia, essa visão sobre a música, o rap e suas vertentes. Eu vejo a potência que tem a música brasileira, eu venho de uma potência, o Racionais, a gente acreditou quando o rap não existia, hoje temos ferramentas que não tínhamos na época, então por que não fazer? Melhor ainda com o apoio de uma distribuidora que entende nossa linguagem e que está disposta a ser parceira nessa caminhada. Somos um time e todos os jogadores estão dispostos a atuar e apoiar. Digamos que eu seja o treinador desse time e a Virgin a rede de transmissão desse clássico”, finaliza Edi.

Saiba mais sobre a ROC7 nas redes: @rocsete

Conheça o canal da ROC7: https://www.youtube.com/rocsete

Sobre a Universal Music Group

