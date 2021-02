1ª Virada Criativa de Brasília enaltece a cultura popular cerratense

PUBLICIDADE

Em 11 de fevereiro de 2021, estreia a 1ª Virada Criativa de Brasília com artistas e painelistas de todas as regiões do Distrito Federal. Serão cinco debates online e quatro webséries gravadas com cerca de 45 participantes que buscam representar, na sua essência, a diversidade do patrimônio que compõe o “ser” cerratense. Eles vão apresentar suas genialidades artísticas e discorrer sobre vivências, resistências e transformações incorporadas ao eixos do projeto: ambiental, cultural, econômico e social.

Ian Viana, presidente do No Setor, Instituto que idealizou a atividade junto com o Instituto Rosa dos Ventos, explica que “a Virada, nesse momento, marca um momento de resistência e perseverança na área da produção cultural, uma das que mais sofreu com a perda de empregos durante a pandemia e que precisa ser valorizada. Em termos de conteúdo e debates, a expectativa é dar ao público mais do que o superficial.”

Os quatro eixos serão apresentados, um por semana, e servem como guia para toda a programação, nas quintas-feiras um debate online ao vivo abrirá a programação e às sextas-feiras, um episódio da websérie com painel, atrações musicais, visuais e cênicas encerrará o conteúdo. A estreia é com o debate online do eixo ambiental, intitulado Como lidar com o absurdo instaurado?, em referência à necessidade de se pensar alternativas de sustentabilidade, e com o lançamento da Feira do Empreendedorismo Cultural, na loja online “Mercado dos Ventos”, com marcas de produtores locais.

Para Stéffanie Oliveira, presidenta do Instituto Rosa dos Ventos, a abertura de um edital tão potente, pretende gerar grandes e boas repercussões para a cena cultural da cidade. “Tivemos um número bastante expressivo de inscritos, são representantes de vários cantos do nosso quadrado e da nossa cultura cerratense. Aqueles que foram convidados a participar da Virada, foram escolhidos a dedo, seguindo a preocupação em apresentar toda essa diversidade que tanto nos representa. Estamos propondo um projeto que trará impacto para o futuro de Brasília”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na segunda e terceira semanas, serão apresentados os eixos cultural e econômico numa perspectiva de aproximação. No cultural, a narrativa visa dar luz às contradições sociais, políticas, sentimentais e, portanto, culturais. Aqui entra a atuação cultural como ferramenta de transformação. No eixo econômico vem o complemento, e diante da cultura popular e a escassez material é infinita a capacidade de a cultura se reinventar para criar boas alternativas.

Por fim, na última semana o eixo social aponta para a crise e a alternativa de existência, em que gerir a vida essencialmente dependente de conexões plurais por meio de uma perspectiva contrária à diversidade produz miséria e desencanto. No último dia, 05.03, também haverá o Encontro dos Eixos em que todos os participantes e espectadores serão convidados a pensar alternativas para os desafios dos próximos anos nos quatro eixos. A programação completa está abaixo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O projeto Virada Criativa nasceu antes da pandemia com a ideia de fazer um evento com 24h de programação em diferentes locais do Setor Comercial Sul. Lugar em que o No Setor atua com ocupação urbana e atividades de ressignificação do espaço. Com a pandemia, foi remodelado, migrou para a internet, mas não perdeu as principais características da Virada “original”, a diversidade e qualidade artística, a sensibilidade ao tratar temas do cotidiano e o apoio à economia criativa de produtores locais. Este projeto é realizado pelos Institutos No Setor e Rosa dos Ventos, tem o apoio do Sesc DF e o fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1ª Virada Criativa de Brasília

11 de fevereiro a 05 de março de 2021

Transmissão pelo Twitch TV No Setor https://www.twitch.tv/nosetor

Programação https://nosetor.com.br/

Feira do Empreendedorismo Cultural “Mercado dos Ventos” https://rosadosventosinstituto.com.br/mercado-dos-ventos/

Evento gratuito

Classificação indicativa livre