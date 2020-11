Vintage Culture lança remix de “Shining Soul” de Reezer e Meca

PUBLICIDADE

A track original lançada na semana passada na colaboração inédita de Reezer e Meca pela Braslive agora ganha um super remix da estrela brasileira Vintage Culture. Com o suporte do grande artista brasileiro, “Shining Soul” já foi escutada em mais de 20 países, tocada em mais de 30 sets mesmo antes de ser lançada, conquistando a cena eletrônica internacional com sua sonoridade distinta e energia contagiante. O remix de Vintage traz o imprint do artista e promete ser a próxima queridinha das pistas. “Shining Soul” (Vintage Remix), também lançada pela Braslive Entertainment, uma das maiores empresas de agenciamento artístico e gravadora de música eletrônica do Brasil, mostra o porque Reezer e Meca são artistas para você ficar de olho em 2021.

Unindo suas talentosas habilidades em prol de algo maior, Reezer e Meca apresentam “Shining Soul” à Vintage Culture, que topou na hora em produzir esse incrível remix, agora disponível em todas as plataformas digitais. “Estou muito feliz em lançar o meu remix para a Shining Soul, é uma track que estamos tocando bastante nos sets e nos streams da quarentena. A galera tem perguntando qual é a versão, principalmente, por conta do drop que é bem forte e diferente. Espero que curtam”, explica Vintage Culture

Mesmo em meio à pandemia e sem eventos, os DJs e produtores investiram em algo pronto para fazer o público dançar de fato. “Criamos algo com bastante energia e totalmente voltada para a pista. No final, o resultado foi uma track bem pra cima, O timbre do lead reflete essa Você sente a vibe energizante dela através do timbre, que somado aos os outros elementos formam uma combinação ímpar”, adicionam Reezer e Meca.

Não se pode deixar de citar os incríveis vocais de “Shining Soul”, produzidos por Adam K, responsável pelas parcerias de sucesso ao lado de Vintage Culture em “Deep Inside Of Me”, “Pour Over” e “Save Me”. Presente no remix de Lukas Ruiz, os vocais são considerados a cereja do bolo nessa parceria entre os brasileiros. “Colocamos os vocais como protagonistas da track, mantendo a marca do progressive house de Adam com caraterísticas bem uplifting e viajantes”, adicionam Reezer e Meca.

Ouça agora mesmo o remix de Vintage Culture para “Shining Soul” de Reezer e Meca capaz de fazer você dançar sem nem perceber, disponível em todas as plataformas digitais. Não deixe de conferir a track que vai bombar nas pistas pelo Brasil afora nesse Réveillon!