Vintage Culture é o novo sócio das marcas Vodka Ministry e Gin Mazaiki

Vintage Culture agora faz parte do time de sócios das marcas de destilados, Vodka Ministry e Gin Mozaiki. As marcas criadas pelo CEO Jow Sendeski contam com produção na Rússia, em uma das maiores fábricas do ramo, e carregam uma forte tradição e identidade.

Um dos DJs e produtores mais requisitados do cenário de música eletrônica mundial, Lukas passou a investir em novos empreendimentos que vão além da música, mas continuam ligados à sua maior paixão. A marca Só Track Boa – que inclui arte, vestuário, festivais e gravadora é um exemplo disso, e agora, as marcas Ministry e Mozaiki também.

Vintage Culture e as marcas possuem algo em comum: a forte presença no cenário musical! Consumidor da Vodka Ministry e Gin Mozaiki, Lukas Ruiz passa a conhecer o outro lado, pronto para tomar grandes decisões e trazer novas ideias para o futuro.

Essa parceria não aconteceu de uma hora para outra, Ruiz conta: “A pandemia foi um momento de explorar novos horizontes e investir em outros meios, sair da zona de conforto. Ser sócio hoje de uma marca de vodka e gin é uma empreitada nova na minha vida e que estou muito feliz em fazer parte”.

Sua entrada no time de sócios é um grande passo para as marcas, afinal, são novas visões de quem tem uma longa história na área do entretenimento, onde as bebidas estão presentes. Além disso, Vintage vai atuar no marketing da empresa, pensando sempre no crescimento e sucesso.

Animado com o futuro, Jow Sendeski, agora sócio de Vintage Culture, conclui: “Ter como sócio o Vintage faz com que o nosso posicionamento em relação ao cenário eletrônico musical seja reforçado. As marcas sempre tiveram atreladas com a música e essa nova sociedade afirma essa identidade. Essa união significa um novo futuro para a Ministry e Mozaiki, pensando em um cenário de reconhecimento internacional.”