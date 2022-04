Vin Diesel anuncia Brie Larson em ‘Velozes e Furiosos 10’: ‘Bem-vinda à família’

O décimo filme de “Velozes e Furiosos” está previsto para abril de 2023 e será o penúltimo longa da franquia

O ator Vin Diesel, 54, usou suas redes sociais para dar as boas-vindas a mais um nome de peso que estará no décimo filme da franquia “Velozes e Furiosos”. “Bem-vinda à família”, afirmou ele em uma publicação em seu perfil no Instagram, onde postou uma foto às gargalhadas com a atriz Brie Larson, 32.

A atriz, mais conhecida como a Capitã Marvel dos filmes de super-herói e ganhadora do Oscar de melhor atriz por “O Quarto de Jack” (2015), se unirá a um grupo de atores consagrados já anunciado para a produção, como Jason Momoa, 42, de “Aquaman” (2018) e Cardi B, 29, que esteve no filme nove da franquia.

“Você vê esse anjo por cima do meu ombro me fazendo rir e diz para si mesmo: ‘é o capitão Marvel’. Claramente há amor e risos nessa foto. O que você não vê, no entanto, é o personagem que ela apresentará em ‘Velozes e Furiosos 10’. Você não tem ideia de como ela será atemporal e incrível em nossa história”, afirmou Vin Diesel.

O décimo filme de “Velozes e Furiosos” está previsto para abril de 2023 e será o penúltimo longa da franquia. Apesar dos novos nomes anunciados para a produção, os próximos longas também amargarão um desfalque importante, o do ator Dwayne Johnson, 49, que representava o policial Hobbs.

Johnson já afirmou que não voltará à franquia e chegou a se queixar de um pedido público feito por Vin Diesel por seu retorno, chamando-o de “manipulador”. Na ocasião, Johnson falou que não gostou de o colega ter feito o pedido pelas redes sociais, com citação ao colega Paul Walker, morto em 2013, sendo que ele já teria dito pessoalmente que não tinha intenção de voltar.

“Quando Vin e eu nos conectamos não pelas mídias sociais, eu disse a ele diretamente e em particular que não voltaria à franquia”, disse Johnson em entrevista à CNN no final do ano passado. “Fui firme, mas cordial com minhas palavras e disse que sempre apoiaria o elenco e sempre torceria para que a franquia fosse bem-sucedida, mas que não havia chance de voltar.”