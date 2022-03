Viih Tube rompe relação com Lipe Ribeiro e fala “Só aceitem que não deu certo”

A ex-bbb vivia um affair com o ex-fazenda desde de dezembro do ano passado; a influenciadora fez o desabafo pelas redes sociais

A influenciadora Viih Tube, de 21 anos, comentou sobre o novo affair de Lipe Ribeiro, com quem deu um fim na relação, e publicou um desabafo nas redes sociais, afirmando que os dois não deram certo. A ex-bbb e Lipe estavam mantendo o romance desde dezembro do ano passado, quando se beijaram na Farofa da Gkay.

Em uma publicação do perfil Gossip do Dia no Instagram, Viih comentou sobre Andressa Castorino, vista com Lipe recentemente: “Não vou fingir que não tô vendo todo mundo me marcando aqui e muita gente jogando hate na Andressa nos comentários. Olha, ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma.”

“Eu e a Dessa nos conhecemos, ela é uma mulher madura, divertida e boa, então não xinguem quem não conhecem só por shipper besta de internet, me sinto um pouco responsável por isso estou aqui, porque receber hate é horrível. E de uma vez por todas, eu e Lipe não demos certo, não fazemos bem um pro outro, eu acabei de terminar, gente. Eu longe”, continuou.

Foto/Reprodução

“E querer algo sério alguém agora, e mesmo se eu quisesse e ele estivesse sozinho, não seria ele, eu não estaria com ele. Então não tem culpado na história, só aceitem que não deu certo e que estamos todos na paz, e deixem a garota em paz por favor! Não falarei mais disso”, concluiu a influencer.

Viih Tube e Lipe passaram o início do Carnaval no Rio de Janeiro, no mesmo evento. A ex-bbb precisou voltar mais cedo a São Paulo, e logo depois desabafou sobre a relação deles.