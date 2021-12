Viih Tube é vista beijando Lipe Ribeiro e influenciador Isaías em festa de Gkay

A atriz e youtuber Viih Tube, 21, está marcando presença nos três dias de festa da Farofa da Gkay, e foi flagrada beijando o ex-peão Lipe Ribeiro neste domingo (5), primeiro dia do evento. A celebração acontece em Fortaleza, no Ceará, e irá durar até esta terça-feira (7).

A criadora de conteúdo e ex-BBB também foi vista aos beijos com o influenciador Isaías Silva, conhecido no TikTok. Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram a festa e também apoiaram a youtuber, que anunciou o fim de seu namoro com Bruno Magri recentemente.



“Não julgo a Viih Tube, pois eu também beijaria aqueles homens todos, inclusive o Lipe”, escreveu uma. “Inveja eu tenho é da Viih Tube que pegou o Lipe”, pontuou outra. “Estou em choque com a Viih Tube e o Lipe, acho que eu shippo”, disse um terceiro.



Além disso, em seus Stories, o ex-participante do reality De Férias com o Ex (MTV) brincou com a influenciadora por ela ter ficado com outra pessoa apenas nove minutos antes de beijá-lo. “O Lipe com ciúmes porque a Viih Tube beijou outros! Socorro”, disse outro internauta.



Os três dias de evento contam com atrações como Alok, Wesley Safadão, Xand Avião, Léo Santana, É o Tchan, Pedro Sampaio, Simaria, Kevinho, Matheus Fernandes, Felipe Amorim, Rogerinho e Zé Felipe. “Virou festival”, brincou Gkay em suas redes após anunciar os shows.



Além dos nomes de peso nas apresentações, os convidados da festa também formavam um time de celebridades. Famosos como Bianca Andrade, Gil do Vigor, Kéfera Buchmann, Thaynara OG, Flay, Thaís Braz, Deolane Bezerra, Nicole Bahls, Matheus Mazzafera e Valesca Popozuda estavam presentes.



Os looks dos convidados também chamaram atenção nas redes sociais. A anfitriã vestia um top e uma calça com pedraria. Além disso, as ex-BBBs Sarah Andrade e Bianca Andrade chegaram no evento com a mesma roupa, ambas com uma saia dourada e um top branco.



“Não tô aguentando os sites de fofoca falando do look da Sarah e da Bianca iguais na Farofa da Gkay. ‘Torra Torra das Ricas’, ‘liquidação'”, brincou um. “Os looks da Farofa da Gkay fizeram jus ao nome ‘farofa'”, escreveu outra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



“Gente, quanto look brega do pessoal na farofa da Gkay”, apontou uma terceira. “Aqui imaginando o look para a Farofa da Gkay, eu queria tanto estar lá”, completou outra. “Julgando aqui os looks das blogueiras na Farofa da Gkay como se fosse o Esquadrão da Moda”, disse ainda uma quinta internauta.