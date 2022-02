Viih Tube batendo novos recordes? A influencer causou na festa de Luan Santana

A influencer foi flagrada pelos amigos aos beijos no evento que aconteceu nesta madrugada (04) do álbum “Luan City”

Viih Tube continua dando orgulho ao seu posto de solteira e pegadora. A influencer foi convidada para a festa do novo álbum de Luan Santana, “Luan City”, e aproveitou a noite com direito a “remember” e tudo mais.

No Instagram da youtuber Camila Loures, Viih Tube foi flagrada aos beijos com o humorista Isaías, com quem já tinha ficado na “Farofa da Gkay”, e logo em seguida, com o influenciador Diego Gelio.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Quando estava se arrumando para a festa, a influencer respondeu às dúvidas dos seus seguidores em relação a vida de solteira. Ao ser questionada se sente ciúmes dos ficantes, ela afirmou: “Tem alguns ficantes que tenho ciúmes e outros que é só bagunça”.

Viih ainda revelou que está com medo da vida de solteira não durar muito. “A meta é ficar solteira até o carnaval, mas tem uma pessoa que se vira pra mim e fala assim ‘acabou a farra’, eu não sei do que sou capaz”, contou. Ela ainda garantiu que não adianta ficarem supondo quem é, pois ninguém sabe.