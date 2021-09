Vídeo: repórter reclama do emprego ao vivo

“Este emprego, cara. Este emprego”, disse o profissional

FolhaPress

O repórter da BBC News britânica Dan Johnson cometeu uma gafe durante uma entrada ao vivo. No momento em que ele perdeu a conexão com o estúdio e parou de ouvir o apresentador, resolveu reclamar do trabalho: “Este emprego, cara. Este emprego”.

Porém, ele ainda estava no ar e todos puderam ver e ouvir claramente a bronca. Na entrada ao vivo, ele falava sobre os transtornos no Afeganistão depois de o país começar a ser comandado pelo Talibã. Mas parece que tudo ficou bem. O próprio apresentador, Shaun Ley, riu da situação e brincou sobre o ocorrido. Nas redes sociais, Dan também resolveu se divertir com tudo e publicou sua própria gafe.

“Um corte de energia interrompeu a ligação de Londres, então não pude ouvir o apresentador. Pensei que tivesse sido tirado do ar completamente. Daí terminei minha resposta e aguardei para permitir que eles percebessem [o problema] e seguissem em frente ou para que o som retornasse. Achei que tinha esperado o suficiente. Aparentemente, não”, escreveu.

Assista ao momento:

A good reminder – ALWAYS assume you are live on air, whatever goes wrong! 🙈🎙🎥📺 pic.twitter.com/zIZx8eW4Bm — Dan Johnson (@DanJohnsonNews) September 5, 2021