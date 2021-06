Vídeo: Lázaro Ramos brinca com apresentador que o confundiu com assassino procurado

Durante a apresentação do “SBT Brasil”, na última sexta-feira (18), o âncora Marcelo Torres trocou o nome de Lázaro Barbosa, suspeito de matar uma família do Distrito Federal, pelo nome do ator “Lázaro Ramos”. O artista, de forma bem humorada, gravou um TikTok reagindo à gafe cometida pelo jornalista do SBT. No vídeo, Lázaro Ramos bebe água e cospe no momento em que o âncora fala seu nome. o lázaro ramos pic.twitter.com/hDM9P8avAN — cris dias (@crisayonara) June 19, 2021