Vídeo: Homem faz 3 disparos em show de Tarcísio do Acordeon no PI

O incidente ocorreu durante a apresentação de Tarcísio do Acordeon, em noite que também contou com show de João Gomes.

RENATA NOGUEIRA

SÃO PAULO, SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem efetua três disparos com uma arma de fogo para cima no meio do público durante um festival de forró e piseiro realizado na Arena Teresina Shopping, na capital do Piauí, no sábado (18).

O incidente ocorreu durante a apresentação de Tarcísio do Acordeon, em noite que também contou com show de João Gomes.

VEJA O VÍDEO

A Secretaria de Segurança Pública do estado, no entanto, não tem registro ou denúncias do ocorrido e não há confirmação se a arma de fogo vista nas imagens é verdadeira. Não houve feridos na ocasião.

Na gravação, que se espalhou nas redes sociais, é possível ver que um homem levanta uma arma e dispara três vezes para o alto. Uma mulher tenta segurar seu braço durante a ação. No entanto, o público em volta não esboça reação aos estampidos e o show continua normalmente.

Imagens de um segundo vídeo, capturadas a partir do palco, mostram que também foi possível ouvir o barulho dos disparos de onde banda e cantor estavam. Os artistas também não reagiram no momento.

A reportagem conversou com pessoas que estiveram no evento e relataram não terem visto nem ouvido os disparos. Chamado de Pzro, o festival, que durou toda a madrugada, ainda teve shows de Vitor Fernandes e Diego Souza.

A reportagem buscou as autoridades para verificar se o caso está sob investigação e se o autor dos disparos foi identificado, no entanto, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, não há registro oficial de ocorrências relacionadas ao evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Procurada, a produção do festival alegou que seguiu todas as exigências da prefeitura de Teresina para realizar os shows e que estão averiguando todas as informações sobre o ocorrido. Eles não informaram se havia detectores de metal na entrada da Arena, que é um local aberto.

Tarcísio do Acordeon não tratou do assunto nas redes sociais e a assessoria de imprensa do artista ainda não se pronunciou. Este espaço será atualizado tão logo haja manifestação.