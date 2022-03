Victor Fasano comenta sobre sua decisão de parar de atuar

Ator revelou que sofria nas gravações de novelas e nos meses intensos de trabalho e não conseguia ter uma vida normal, “estava tendo pânico”

A última novela com participação do ator Victor Fasano, de 63 anos, foi Balacobaco da TV Record (2012) e, até 2016, ele apareceu em algumas séries até decidir parar de atuar. O ator comentou sobre o que o levou a tomar essa decisão.

“Eu estava tendo pânico. Entrava no estúdio e sofria a todo momento, suava pra burro. Na hora do “gravando”, não acontecia nada, o trabalho saía. Meu sofrimento era antes, me arrumando e saindo de casa para gravar. Era muito doloroso”, contou ele em entrevista a Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Ele também comentou sobre a saudade de contracenar. “Isso é prazer inenarrável. Mas não gosto de tudo ao redor: da espera, dos nove, dez meses intensos, durante os quais você não consegue ter uma vida normal. É muito intenso.”

Para o ator, as gravações eram boas enquanto ele ainda conseguia se divertir, porém logo viraram um fardo. Atualmente, ele tem uma empresa com foco em meio ambiente.

“Restauramos a flora para fazer reintrodução de fauna. Criamos espécies ameaçadas em situação controlada para fazer essa reintrodução. Numa área sem tanto desequilíbrio, fazemos apenas o acompanhamento das espécies reintroduzidas”, completou.