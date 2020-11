Versalle lança versão acústica de “Teu Sol e o Mar”

PUBLICIDADE

A banda Versalle está com mais uma novidade saindo do forno! Isso porque um dos maiores nomes do indie pop nacional anunciou a versão inédita, em voz e violão, do single “Teu Sol e o Mar”, em todos os apps de música para o dia 13 de novembro, sexta-feira.

A canção é o último lançamento do grupo em 2020. O single acústico chega aos apps após grande repercussão da versão de estúdio nas principais rádios do país como a rádio Rock 89FM, Mais Nova, Globo Londrina, Rondônia FM, Difusora, Beira Mar, Jovem Pan Floripa, entre outras, além da inédita parceria entre banda e o DJ Boss In Drama, artista que já fez parcerias com nomes como Karol Conká, Manu Gavassi e Jhonny Hooker, que rendeu um aclamado remix inédito.

A canção é o último lançamento da banda no ano e coroa uma promessa de fazer de 2020 um dos mais produtivos até aqui. “Prometemos para nós mesmos e para os fãs, que seria um ano de muitas novidades e foi! Mesmo com a pandemia, fizemos um dos anos mais ativos da banda até aqui e já temos novidades para o início de 2021! Já ansiosos para ano que vem”, conta Criston, vocalista.

Vencedores do prêmio Pop Mais 2019 na categoria ‘Melhor grupo/duo’, indicados ao Grammy Latino na categoria melhor álbum de rock com “Distante em algum lugar” e Finalistas do programa Superstar, a Versalle é um dos maiores nomes do indie pop nacional.

Com mais 2 milhões visualizações no Youtube e mais de 5 milhões de streamings nos apps de música, o trio já subiu em palcos de grandes festivais como o Lollapalooza e dividiu a noite com grandes nomes da música mundial como Alabama Shakes, Florence + The Machine, Noel Gallagher, Twenty One Pilots. Sua última turnê “Distante em Algum Lugar”, já passou por 10 Estados, mais de 20 cidades e levou mais de 60 mil pessoas aos shows. Os finalistas do programa Superstar da rede Globo estão nas principais playlists de Rock do Spotify: Pátria Rock, Indie Brasil e Rock Leve. A Versalle é formada por Criston Lucas (voz e guitarra), Igor Jordir (bateria) e Paulo Casca (baixo)