‘Verdades Secretas 2’ e ‘Mulheres de Areia’ são as novelas mais vistas do Globoplay

“Verdades Secretas 2”, que estreou no final de outubro no Globoplay, é a novela mais assistida em 2021 na plataforma de streaming. A informação foi divulgada pela empresa nesta sexta (17).

“Mulheres de Areia”, trama de 1993 estrelada por Gloria Pires como as gêmeas Ruth e Raquel, foi a mais consumida no ano entre as produções que são parte do projeto de resgate de clássicos da dramaturgia.



A mexicana “A Usurpadora”, grande sucesso no SBT e que entrou no catálogo do Globoplay em 15 de novembro, já se tornou a mais vista de 2021 na plataforma entre os folhetins estrangeiros.



Vencedora do BBB 21 e fenômeno nas redes sociais, Juliette Freire também conquistou o primeiro lugar entre as séries documentais de 2021 do Globoplay com “Você Nunca Esteve Sozinha – O Doc de Juliette”.



Dentre as séries, duas produções originais da plataforma estão entre as mais consumidas do ano: “Filhas de Eva”, com Giovanna Antonelli, Renata Sorrah e Vanessa Giácomo, e “Onde Está Meu Coração”, protagonizada por Letícia Colin. Elas dividem o pódio com “Transplant: Uma Nova Vida”, que mostra a rotina de um médico sírio refugiado no Canadá.



O Globoplay também anunciou que os usuários que tiveram pelo menos dez horas de consumo terão uma retrospectiva personalizada. “Os consumidores terão o seu ano transformado ludicamente em um Original Globoplay, a partir da quantidade de horas dedicadas à plataforma e do gênero mais consumido ao longo do ano”, disse a empresa em nota.