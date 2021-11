Vem Viver o Natal! JK Shopping tem decoração especial, programação imperdível e prêmios

Além de conferir a Vila do Papai Noel, no dia 15 de novembro o público participa do acendimento das luzes natalinas

Em um período marcado por desafios e mudanças no comportamento, o Natal do JK Shopping resgata as emoções e a essência da época mais celebrada do ano. Em 2021 a Praça Central do centro comercial será transformada na Vila do Papai Noel. Além disso, o shopping dá o start no período com a inauguração da decoração no dia 15 de novembro, a partir das 15h, com diversas atrações para toda a família.

“O Natal é uma oportunidade única de reavivar as lembranças mágicas que essa data nos proporciona. Esperamos que todos possam desfrutar de momentos inesquecíveis e registar memórias afetivas neste ambiente lúdico junto de suas famílias”, pontua a Superintendente do JK Shopping, Eliza Ferreira.

Tradições de Natal

Serão 25 Árvores de Natal espalhadas em mais de 500m² de decoração, tendo a Árvore Principal mais de 8m de altura, arcos iluminados, casas cenográficas, presépio, cascatas de luz nos guardas corpos dos três pisos e nas janelas laterais da Praça de Alimentação.

Na fachada, além dos tradicionais strobos, o centro de compras terá laço decorativo e iluminação nas palmeiras.

A Vila do Papai Noel convida o público a vivenciar e relembrar a magia natalina por meio de um cenário composto por pequenas casinhas rodeadas por neve, renas, trenó, árvores iluminadas e caixas de presente, fazendo referência ao clima típico do natal. As cores tradicionais verde, vermelho e dourado compõem o ambiente por meio de decoração lúdica que busca despertar nas crianças a criatividade e a imaginação.

A iluminação é destaque deste ano com vários elementos cheios de luzes e cores, responsáveis por fazer dessa época uma das mais alegres e encantadoras. Um grande túnel iluminado em direção a árvore, torna o ambiente instagramável para que os clientes registrem a experiência e se encantem com a beleza que é viver o natal.

Natal JK Shopping. .Foto: Telmo Ximenes

Colabore com um Natal mais feliz

Além de se encantar com o Papai Noel e se maravilhar com a decoração de Natal quem passar pelo JK Shopping pode também ajudar famílias que estão vivendo em situação de vulnerabilidade com doações de alimentos e vestuário. As contribuições podem ser feitas no ponto de coleta localizado no Piso L2, ao lado da loja Hering, durante os horários de funcionamento do Shopping.

Paralelo a isso, o centro comercial terá uma Árvore Solidária, que receberá as cartinhas com os pedidos das crianças na Fantástica Fábrica de Panetones localizada no Piso L2, do dia 1º ao dia 20/12. Os pedidos deixados no espaço serão disponibilizados no site para que os interessados possam contribuir com a ação e proporcionar felicidade aos pequenos.

As doações dos presentes devem ser feitas na Administração do JK Shopping, localizada no Piso L3, até o dia 20/12. As entregas para as crianças presenteadas acontecerão no dia 22/12.

“Nosso objetivo é incentivar a todos a fazerem parte desta corrente do bem, e que com um gesto de solidariedade possam fazer a diferença no Natal de várias famílias”, conta a Gerente de Marketing Monaliza Maia.

O Papai Noel está de volta com agendamento!

Natal JK Shopping. .Foto: Telmo Ximenes

Após muito trabalho no Home Office, o Bom Velhinho retorna ao JK Shopping para receber a criançada com distanciamento social, que será feito por uma tela de acrílico, afinal, ainda precisamos manter os cuidados para garantir a alegria do Natal.

E para tornar esse momento ainda mais seguro, a visita este ano será feita por meio de agendamento no site do JK Shopping (https://flugo.com.br/p/jk.shopping) a partir do dia 15 (segunda-feira). Cada criança terá 5 minutos para conversar e contar sobre o tão esperado presente de Natal para o Papai Noel. Os horários para visitação serão de segunda-feira à sábado, de 10h às 22h, e domingo, de 12h às 20h.

Vem Ver o Natal brilhar! – 15 de novembro

Para iluminar esse momento especial participe do acendimento das luzes e celebre a inauguração de Natal com uma programação imperdível que conta com diversas atrações para toda a família!

Com o devido respeito aos protocolos de segurança, todos são esperados para vivenciar a magia e a beleza natalina no JK Shopping.

Sorteio de um automóvel e presente para clientes

Na promoção, os visitantes concorrem a um Jeep Renegade em compras acima de R$ 200 e, a partir de R$ 300, ganham um delicioso Panetone da Cacau Show

A cada R$ 200 em compras, os clientes ganham um número da sorte para concorrer ao automóvel 0 km. As trocas de notas devem ser feitas exclusivamente através do aplicativo “WYNK”, ou seja, não haverá cupons impressos e nem filas, o que vai gerar mais conforto e segurança para os clientes. O sorteio será realizado no dia 8 de janeiro de 2022 por meio de extração da Loteria Federal, seguindo todas as normas exigidas pelo Ministério da Fazenda, via SECAP – órgão regulador das promoções comerciais. O resultado com o nome do ganhador será divulgado no site e nas redes sociais do JK Shopping.

E a promoção não para por aí! Nas compras acima de R$ 300 o cliente ganha um delicioso panetone Cacau Show. As trocas de notas devem ser realizadas através do aplicativo “WYNK” e a retirada na Fantástica Fábrica de Panetones localizada no Piso L2 do centro comercial, onde será válida somente uma troca por CPF.

Serviço

JK Shopping

Site: http://www.jkshoppingdf.com.br/

Instagram: @jkshopping_df

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf

Informações: (61) 3246-8600

Endereço: Av. Hélio Prates QNM 34 – Entre Taguatinga e Ceilândia

