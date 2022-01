Velório de Françoise Forton exige comprovante de vacinação

A atriz que lutava contra um câncer de útero morreu neste domingo (16) e no velório será exigido o comprovante de vacinação.

A atriz Françoise Forton faleceu neste último domingo (16) aos 64 anos após ficar quatro meses internada. A artista estava hospitalizada na Clínica São Vicente, na Zona Sul da cidade, e lutava contra um câncer no útero. Ela era casada com o produtor cultural Eduardo Barata e tinha um filho com Ênio Viotti, seu primeiro marido.

O corpo de Françoise está sendo velado na manhã desta segunda-feira (17), das 10h às 14h, no Teatro Tablado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio. De acordo com o viúvo Eduardo Barata, a cerimônia de cremação acontecerá das 15h às 16h15 no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju. Ele reforçou a importância e necessidade de comparecer ao local usando máscara, levar álcool gel e o comprovante de vacinação.

