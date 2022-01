Morre a atriz Françoise Forton, aos 64 anos

A atriz era casada com o produtor Eduardo Barata desde 2014, e deixa um filho, Guilherme, além de duas enteadas

A atriz Françoise Forton morreu neste domingo, 16, aos 64 anos, no Rio de Janeiro, onde vinha tratando um câncer nos últimos tempos. Presente na TV desde a década de 1960, teve como principal destaque a novela Estúpido Cupido, em 1976, e como trabalhos mais recentes as novelas Amor Sem Igual, da Record, em 2019, e Tempo de Amar, da Globo, em 2017.

Também participou de outras tramas marcantes ao longo das décadas, como O Semideus, Bebê a Bordo, Tieta, Meu Bem, Meu Mal, Explode Coração, Por Amor, O Clone, Amor À Vida e I Love Paraisópolis.

Há alguns anos, Françoise foi tema da exposição Forton – A Incansável Guerreira da Arte, que trouxe imagens guardadas pelo colecionador Marcelo Del Cima, recuperando momentos marcantes de suas 45 peças, 32 novelas, participações em minisséries e seriados, além de nove longas.

“Eu calculava que fossem 45 anos, mas o pesquisador Daniel Marano descobriu recortes de jornal que falam da minha estreia profissional em 1966, aos 10 anos, ao lado de Glauce Rocha e Jorge Dória, na peça Pais Abstratos”, contou a atriz ao jornal O Estado de S. Paulo em 2016.

Em Estúpido Cupido, ambientada no começo dos anos 1960, interpretou a protagonista Maria Tereza, que tinha como objetivo de vida se tornar Miss Brasil e como namorado o ciumento João (Ricardo Blat). Com exceção dos dois capítulos finais, exibidos em cor, Estúpido Cupido foi a última novela da Globo gravada em preto em branco.

Além da novela, de 1976, estrelou também o musical Estúpido Cupido, no Teatro Gazeta, no primeiro semestre de 2016.

Françoise relatava que, quando ia a festas e o DJ notava sua presença, logo tocava a música Estúpido Cupido, de Celly Campello. “Eu vejo como homenagem e até arrisco uns passinhos”, contava ao jornal O Estado de S. Paulo.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do portal IG, Françoise estava internada havia cerca de quatro meses na clínica São Vicente, na Gávea.

A atriz era casada com o produtor Eduardo Barata desde 2014, e deixa um filho, Guilherme, além de duas enteadas, Maria Eduarda e Maria Antônia, filhas de Eduardo.

Artistas lamentam a morte da atriz

Diversos artistas usaram as redes sociais para publicar homenagens à atriz Françoise Forton.

A colega Beth Goulart publicou um longo texto em seu Instagram lamentando a perda. “Descansou de uma luta interminável contra um câncer, ela foi uma guerreira. Deixou para nós sua história de vida de amor à arte, de representar nos palcos e na televisão Fez parte da história de todos nós que acompanhamos seus trabalhos inesquecíveis, com seu talento, seu sorriso largo e coração grande”, escreveu.

“Françu, como era chamada por nós, seus amigos, vai deixar muita saudade. Era mais uma irmã que a arte me deu e que a amizade alimentou. Meus sentimentos mais profundos e sinceros a Eduardo Barata, seu companheiro, e Guilherme Viotti, seu filho. Ficamos mais pobres e tristes sem você, Françu”, concluiu a atriz.

O autor Walcyr Carrasco postou: “Uma atriz maravilhosa, que emanava energia por onde passava. Meus sentimentos aos familiares e amigos”.

“Mais uma estrela brilha no céu. Esteja na paz e na luz de Deus querida Françoise”, lamentou Letícia Spiller.

O ator Ivam Cabral destacou que Françoise era uma “grande atriz e grande ser humano”.

O humorista Marcelo Médici revelou estar “muito triste com sua partida”.

A jornalista Sandra Coutinho resgatou uma imagem antiga da atriz: “Era menina quando vi Françoise Forton pela primeira vez na televisão. Fiquei encantada com o carisma, o sorriso e o nome sofisticado. Vá em paz.”

Carreira

Nos palcos, também teve extensa carreira, desde a década de 1960, incluindo espetáculos recentes como Nós Sempre Teremos Paris (2014), Estúpido Cupido (2016) e Um Amor de Vinil (2016).

A atriz ainda participou de alguns reality shows, como a Dança dos Famosos (quadro do Domingão do Faustão), em 2015, e o Super Chef Celebridades (quadro do Mais Você, de Ana Maria Braga), em 2018.

Doença

Em 1989, Françoise foi diagnosticada com um câncer no colo do útero, superando a doença tempos depois. À época, gravava a novela Tieta. “Fiz todo o tratamento de radioterapia enquanto fazia a novela, acabei me dividindo entre o consultório médico e o estúdio de televisão. Ao mesmo tempo, estava nos palcos com a peça Na Sauna, direção de Bibi Ferreira. Acho que o meu ofício, a televisão e o teatro, me ajudou a passar por esse momento, porque me move profundamente. Me deu muita força. Não tive nem ao menos tempo de ir ao psicólogo, a arte era meu médico”, relatava a atriz ao site Heloisa Tolipan, em outubro de 2017.

A atriz era casada com o produtor Eduardo Barata desde 2014, e deixa um filho, Guilherme, além de duas enteadas, Maria Eduarda e Maria Antônia, filhas de Eduardo.

Confira a íntegra do comunicado divulgado pelo hospital:

“A Clínica São Vicente lamenta a morte da paciente Françoise Forton neste domingo (16) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes.”

