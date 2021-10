Vanessa da Mata recebe disco de platina

No disco mais autoral da carreira, Vanessa se aventurou pela primeira vez como produtora musical

Na última sexta-feira (1° de outubro), Vanessa da Mata, que em breve lançará música inédita, recebeu da ONErpm a placa de Disco de Platina por Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina (2019), sétimo álbum de estúdio e um dos mais aclamados pelo público e crítica especializada.

“Esse prêmio significa muito para mim. É resultado de um trabalho feito de maneira caprichada, com arranjos dos meus companheiros músicos Rodrigo Braga, Maurício Pacheco, Ruvicio e todos os outros que tocaram como participação especial conosco. Quantas noites por mim não dormidas de ansiedade e angústia na feitura do disco! Meu trabalho sem vocês não é nada”, agradece a cantora ao receber o certificado por mais de 45 milhões de plays e views nas plataformas digitais.

No disco mais autoral da carreira, Vanessa se aventurou pela primeira vez como produtora musical, propondo arranjos diretamente aos músicos, criando a dinâmica sonora do álbum como captação de voz, mixagem, acentuando ou reduzindo as intenções dos instrumentos em função de cada canção.

Ouça o álbum

Confira a lista dos números para o digital:



Ouro: 20.000.00 streams

Platina: 40.000.00 streams

Platina Duplo: 80.000.00 streams

Platina Triplo: 120.000.00 streams

Diamante: 150.000.00 streams

Diamante Duplo: 300.000.00 streams

Diamante Triplo: 450.000.00 streams