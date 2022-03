Vanessa Ataídes, reclama da falta de respeito por ter o maior bumbum do Brasil

A jornalista foi destaque do noticiário na semana passada, após usar as redes sociais para falar sobre o assédio que sofreu

Vanessa Ataídes conhecida por ter o maior bumbum do Brasil com 126 cm, diz já estar acostumada com os olhares por onde passa.

A jornalista de Brasília contou em entrevista para o site IstoÉ Gente, como e o seu dia a dia. “Não tem quem não olhe. Todo mundo olha. Tem gente que comenta, que cutuca e tem gente que pede para tirar foto. Às vezes eu finjo que não estou vendo, mas eu estou vendo tudo. Eu estou acostumada com a situação, mas dessa vez foi muita falta de respeito”, declarou.

Com a meta de chegar aos 130 cm, ela passa por uma rigorosa dieta, e se dedica diariamente á academia. “Eu quero mais. Quero bater os 130cm, mas eu to buscando tudo no natural. Com muito treino e muita dieta. Penso em por produto? Penso, mas tenho um pouco de receio. Já preenchi seis vezes e eu acredito que algo possa acontecer comigo limpando a casa, por exemplo”, contou.