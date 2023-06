Vai na Fé: Para chantagear Sol, Théo ameaça a vida de sua própria filha

O empresário exigirá que a dançarina pare de sair com o advogado, se não algo acontecerá com a Jeniffer.

Gente, até onde vai o mau-caratismo desse homem? Após descobrir que Sol e Ben estão reatando o romance que foi interrompido por ele há 2 anos, Théo se aproveitará que Jenifer resolveu aceitar um estágio em sua empresa para chantagear Sol. O crápula atrairá a jovem para um galpão e liga para a dançarina para ameaçá-la.

Insinuando que algum acidente pode acontecer, o empresário empurra uma caixa enorme em direção a estudante de direito, que está no andar de baixo do galpão.

Ao ver que, assim como a estudante, Sol ficou extremamente assustada com o “quase acidente”, Théo ameaça a mãe de Jenifer, afirmando que caso ela não pare de sair com Ben, algo acontecerá com a filha deles.