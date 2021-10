Universal Pictures marca presença no Geek City 2021

Evento, que acontece nos dias 30 e 31 de outubro, será 100% online

A Universal Pictures confirma presença no Geek City 2021 – o maior festival de cultura pop e tecnologia do sul do Brasil. A edição deste ano será gratuita e acontecerá 100% online, apresentada por Fábio Gomes e Ana XisDê.

O estúdio apresentará materiais em vídeo de seus próximos lançamentos, previstos para 2021 e 2022. Conteúdos sobre grandes filmes, esperados pelo público, farão parte da apresentação, que é surpresa.

A programação completa do evento pode ser acessada pelo site oficial: https://geekcity.com.br/

Sobre o Geek City

O Geek City é considerado o maior evento de tecnologia e cultura pop do sul do Brasil e, em suas primeiras três edições, contou com a presença de mais de 100 mil pessoas. Mais do que um evento, o Geek City é uma grande reunião de entusiastas, fãs, profissionais e empresas do setor de eletrônicos, games, filmes, séries e quadrinhos. Em 2020, por conta da pandemia, o festival migrou para o digital, o que fez com tivessem um alcance nacional e em um formato mais democrático.