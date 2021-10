“Uma soma entre a raiz e a maturidade do projeto” é como Audax define a nova track “Calling”

Para esse ano, o público pode esperar ainda mais um lançamento desse “novo Audax” e o retorno às cabines.

Diferente de tudo que o Audax já lançou, a nova faixa “Calling” resgata suas origens musicistas e sua maestria nos instrumentos musicais.

Quando os vocais de André, um dos irmãos integrantes do projeto, não atua, a guitarra e os synths produzidos por João e Pedro, que completam o Audax, se alternam no protagonismo. Mas uma coisa é certa: a faixa conta com um instrumental que traz bastante “good vibes”, deixando o vocal conduzir a música.

“Se for para colocar um rótulo, nós diríamos que a track seria Indie/Dance. Mas a sonoridade é, acima de tudo, uma soma entre a raiz e a maturidade do projeto”, descrevem.

A mensagem otimista de “Calling”, que ganha videoclipe oficial no dia 30 de novembro, mostra que por mais que as dificuldades apareçam, não estamos sozinhos, e que existem pessoas do bem que podem te ajudar a trilhar o caminho da redenção.

“A produção da faixa aconteceu em duas épocas diferentes: nós fizemos uma primeira versão da track no começo da pandemia e a revisitamos esse ano. Então, refizemos boa parte da letra, o arranjo foi completamente refeito e os vocais do André foram regravados até chegarmos nesse resultado”, completam.

Para esse ano, o público pode esperar ainda mais um lançamento desse “novo Audax” e o retorno às cabines.

Não fique por fora e ouça já “Calling”, disponível nas principais plataformas digitais, pela Braslive.