Últimas semanas do espetáculo “A Intimidade é uma M*rda” do G7

A companhia de Comédia G7 apresenta a peça no Teatro La Salle, na 906 sul, aos sábados e domingos, às 19 horas

São as últimas semanas do grande sucesso “A Intimidade é uma M*rda”, o mais novo espetáculo da Cia de Comédia G7. São os últimos dias para o público de Brasília se divertir no Teatro La Salle – 906 Sul, sábados e domingos, sempre às 19 horas.

A peça é formada por esquetes de humor que representam as diferentes fases da intimidade dos casais, seja no primeiro encontro, na rotina de dividir uma kit, no seminário de coach para melhorar a relação ou até em um pedido de casamento inusitado em Nova York.

Com muito bom humor, situações criativas e engraçadas, músicas autorais ao vivo, participação da plateia com prêmios, improvisos e esquetes emocionantes, o último espetáculo criado pelo G7 busca divertir e também passar adiante a mensagem de que a intimidade pode ser uma m*rda, mas sem ela também não dá pra ser completamente feliz.

Sobre a peça

Quem não sabe o que é ser íntimo de alguém pode dizer que passou por esta vida e não viveu. Ou melhor, não sobreviveu. A convivência íntima é o que nos fez chegar até aqui enquanto espécie itinerante que somos. E além de ser útil, a intimidade pode ser muito engraçada.

Foto/Reprodução

Durante a pandemia mundial, em que muitas pessoas foram obrigadas a trabalhar em casa, e portanto, passar muito mais tempo juntas, aumentaram os casos de que a intimidade pode, realmente, ser uma m*rda.

Quem nunca dividiu um banheiro nunca saberá a aventura e a emoção de compartilhar manias, cheiros e pêlos em locais inimagináveis. Ser íntimo é ter coragem de se deixar ler como um livro aberto, com todos os erros ortográficos e de concordância “possível”. Afinal, quem tem medo de intimidade não pode viver um grande amor.

O espetáculo segue esta toada abordando diversas situações do cotidiano pelas quais passam diferentes casais, em esquetes cômicas interativas mas que também buscam promover uma leve reflexão sobre o que é esta tal intimidade e se ela realmente é uma m*rda ou uma maravilha.

Serviço

G7 apresenta seu mais novo sucesso “A Intimidade é uma M*rda” – Últimas semanas!

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

12/03 – Sábado – 19h

13/03 – Domingo – 19h

19/03 – Sábado – 19h

20/03 – Domingo – 19h

Ingressos a partir de R$ 40,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Foto/Reprodução

Informações: (61) 99351-1369 (com Whatsapp).

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhadas dos pais.

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 80 minutos

Ingressos à venda

Site: g7comedia.com

Bilheteria do Teatro – nos dias de espetáculo a partir das 17h.

Sagrado Açaí – 203 Sul (sem taxas).

Elenco

Rodolfo Cordón

Felipe Gracindo

Félix Saab

Produção

Marco Wanderlei