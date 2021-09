Última chance para assistir “O Melhor do Brasil é o Brasileiro”

Espetáculo finaliza sua curta temporada neste sábado às 19 horas

A comédia O Melhor do Brasil é o Brasileiro se despede dos palcos do Teatro La Salle (906 Sul), neste sábado às 19h. Será a última oportunidade para o público brasiliense se divertir com a comédia que já levou mais de 70 mil pessoas ao teatro. O espetáculo foi adaptado e atualizado para o Brasil pós-pandemia, e é garantia de diversão sem igual na capital. Ingressos antecipados com desconto pela internet!

A peça tem o “Jornal Transnacional”, que traz piadas sobre os assuntos do momento e imitações políticas, tem a cena “Yes I No” que mostra o sonho frustrado de um professor de inglês na América, tem o já famoso “Show do Cenzão” em que a plateia concorre a cem reais e para terminar, uma cena que mistura tudo de mais brasileiro que existe: o samba, o carnaval, a cachaça e os chifres.

Uma oportunidade única para você se divertir muito com toda segurança, afinal, no Brasil, é tanto motivo pra chorar, que o G7 te dá alguns motivos pra sorrir.

O país dos memes

Divertida e autocrítica, a peça traz uma profunda reflexão sobre nossa natureza brasileira, humana, e espalha uma mensagem positiva de esperança e amor. O espetáculo é uma homenagem ao povo brasileiro que apesar das lutas diárias, do descaso dos governantes e de todo sofrimento, continua festeiro e sorridente. Ao coletivo de pessoas que superam os obstáculos sem perder o típico bom humor brasileiro, que sempre “dá um jeitinho” que é só nosso e que também é imbatível em qualquer guerra de memes mundo a fora.

Quiz valendo 100 reais

A peça apresenta uma perspectiva ampla das várias matizes da nossa cultura e do nosso cotidiano. Com música ao vivo, participação da plateia e muito improviso, a Cia. de Comédia G7 fala sobre as preferências dos brasileiros, as paixões, os chifres, os carnavais, os sonhos no exterior e ainda dá a oportunidade para que uma pessoa da plateia ganhe R$ 100,00 no palco, com toda segurança e distanciamento protocolar.

SERVIÇO:

G7 apresenta a comédia “O Melhor do Brasil é o Brasileiro“ – Última Semana!

Local: Teatro La Salle – 906 Sul

25/09 – Sábado – 19h

Ingressos a partir de R$ 35,00 (meia-entrada).

Meia-entrada: Todos os casos previstos em lei.

Ingresso Social: para doadores de 1kg de alimento ou 1 livro.

Não é permitida a entrada de crianças menores de 6 anos, mesmo acompanhada dos pais.