Debandada global! Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães deixam a TV Globo

Após anos na TV Globo, os atores Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães terão casa nova. Gigantes do streaming estão seduzindo estrelas da TV aberta

O ator Lázaro Ramos, que está TV Globo desde 2002, não vai renovar o contrato com a TV Globo e já tem destino certo: Amazon Prime Video. No serviço de streaming, Lázaro desenvolverá trabalhos como diretor. Apesar de sua saída, não significa que ele sairá da tela da emissora. Lázaro Ramos deixou gravada a sua participação na segunda temporada de “Aruanas”, ainda sem data de exibição prevista.

Outra artista que está de saída da emissora em busca de novos projetos é Ingrid Guimarães. A atriz também é uma nova aposta do serviço de streaming e está discutindo sobre trabalhos futuros. De acordo com informações obtidas com sua assessoria, a artista assinou um contrato de exclusividade e de prazo longo.

O que diz a TV Globo

Em diversas notas sobre a saída de artistas do seus casting, a Globo afirma que tem optado por manter artistas contratados apenas por obra, “em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado”. “A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria”, como costuma frisar. Vários artistas já retornaram em diferentes projetos. Camila Queiroz, por exemplo, não renovou contrato com a emissora por longo prazo, mas está envolvida novamente em “Verdades secretas 2”, para o Globoplay.

Globo paga em real, streaming, em dólar

Empresas como Netflix e Prime Video estão propondo para estrelas e jovens promissores um contrato longo para a produção de séries e projetos mais curtos. O valor pago por episódio produzido é em dólar, o que cresce os rendimentos com a desvalorização do real frente à moeda americana.

Estes atores estão aceitando acordos com o streaming não só pelo dinheiro bem maior do que ganhariam na Globo. Gravar novelas ocupa tempo e é um trabalho muito desgastante, que dura pelo menos oito meses de produção. Para vários deles, o custo-benefício não vale a pena.

Visibilidade internacional

Outro ponto que atrai as estrelas é que estes projetos podem ser disponibilizados para outros mercados no mundo, o que pode abrir portas em fora do Brasil. Foi de olho nisso que Marco Pigossi e Bruno Gagliasso decidiram ir para a Netflix tempos atrás, por exemplo.