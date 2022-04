Turma da Mônica muda perfil nas redes sociais para ‘Turma do Cebolinha’ após título do Palmeiras

Na tarde de deste domingo(03), pouco antes de acabar o confronto entre a equipe alviverde e o São Paulo, a Turma da Mônica havia prometido que mudaria de nome se o elenco palmeirense se consagrasse campeão e seguisse seu perfil

O perfil oficial da Turma da Mônica no Twitter cumpriu sua promessa e mudou para ‘Turma do Cebolinha’ após o Palmeiras conquistar o título do Campeonato Paulista.

Na tarde de deste domingo(03), pouco antes de acabar o confronto entre a equipe alviverde e o São Paulo, a Turma da Mônica havia prometido que mudaria de nome se o elenco palmeirense se consagrasse campeão e seguisse seu perfil.

“Se o @Palmeiras levar o Paulistão, este perfil trocará de nome para Turma do Cebolinha apenas se levar o follow do Verdão. Pobi do Cebolinha.”, publicou o perfil.

Promessa é dívida. Hoje. 💚💚💚💚💚💚 https://t.co/zDHIvmzqXj — Turma do Cebolinha (@TurmadaMonica) April 4, 2022

Após muita comemoração com a vitória por 4 a 0 sobre o Tricolor, o Palmeiras respondeu a publicação dizendo que sua parte no trato havia sido cumprida. Com isso, a Turma da Mônica logo fez questão de também cumprir com o prometido e alterou seu nome.

A equipe de Abel Ferreira conseguiu reverter o placar negativo do primeiro confronto -3 a 1 para o São Paulo- e conquistou o 24º título do Paulistão da história do Palmeiras.