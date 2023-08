True Crime: um gênero em ascensão entre as mulheres

Um fenômeno literário que vem ganhando cada vez mais destaque nas prateleiras e nas discussões entre os leitores: os livros de true crime. Essas narrativas, que mergulham nos cenários reais de crimes e investigações, têm conquistado uma base de fãs intrigadas as soluções dos mais variados mistérios.

O que impulsiona esse interesse fervoroso pelo verdadeiro crime? Parece que há um magnetismo inerente nos mistérios não resolvidos e nas histórias de tragédia e triunfo. A complexidade da mente humana, as motivações ocultas, os enredos intricados e a busca incessante por justiça são elementos que mantêm os leitores e espectadores presos nessas histórias reais e, por vezes, perturbadoras.

O interesse por histórias de true crime, que parecem saídas de um roteiro de suspense, tem experimentado um aumento significativo no Brasil. Surpreendentemente, a maioria dos entusiastas desse gênero é composta por mulheres, que encontram nos livros de true crime uma porta para explorar os cantos mais obscuros da mente criminosa e, ao mesmo tempo, entender as complexidades das vítimas e seus desafios de sobrevivência.

Mas a ascensão do true crime não se limita apenas às páginas impressas. Com a proliferação de plataformas como a Netflix, esse gênero também começou a fazer sucesso no streaming. Documentários e séries baseados em casos de True Crime têm cativado a atenção dos espectadores, oferecendo uma perspectiva visualmente imersiva nas investigações complexas e nos julgamentos emocionais. A narrativa cinematográfica tem o poder de transportar os espectadores para dentro das histórias, criando um envolvimento emocional profundo e intensificado.