Tragédia no set: família de mulher morta processa Alec Baldwin

Baldwin ensaiava em um set do Novo México em outubro com um revólver junto de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme, quando ocorreu o disparo que a feriu mortalmente.

A família da mulher morta no set do western “Rust” processou nesta terça-feira (15) o ator Alec Baldwin, que portava a arma que fez o disparo, alegando homicídio culposo. Baldwin ensaiava em um set do Novo México em outubro com um revólver junto de Halyna Hutchins, a diretora de fotografia do filme, quando ocorreu o disparo que a feriu mortalmente. Durante coletiva de imprensa nesta terça, o advogado Brian Parnish argumentou que Baldwin e outros produtores do western incorreram em “conduta imprudente e medidas para reduzir custos”, resultando na morte de Hutchins. Agence France-Presse