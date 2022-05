Tom Cruise chega pilotando helicóptero na premiere de novo ‘Top Gun’

O filme marca o retorno do ator ao seu papel de Maverick, mais de 35 anos após o primeiro “Top Gun” estrear, no ano de 1986

O ator Tom Cruise, 59, chamou atenção ao chegar a premiere do filme “Top Gun: Maverick” de uma forma inusitada. O astro de Hollywood, que também é piloto, chegou ao tapete vermelho do evento em San Diego, na Califórnia, no comando de um helicóptero.

O momento foi registrado pelo site The Hollywood Reporter. Após o pouso de Cruise, teve início um espetáculo de jatos e militares uniformizados. O filme marca o retorno do ator ao seu papel de Maverick, mais de 35 anos após o primeiro “Top Gun” estrear, no ano de 1986.

“Top Gun: Maverick” foi filmado há mais de dois anos, e acabou se tornando um dos grandes títulos de Hollywood que sofreram atrasos devido à pandemia do coronavírus. Porém, essa não é a primeira vez que algo inusitado acontece para o ator envolvendo seus filmes.

Durante as gravações do filme “Missão: Impossível 7”, na Inglaterra, ele teve suas bagagens e pertences roubados após ladrões levarem o carro do segurança do astro. De acordo com o The Sun, os ladrões usaram de alta tecnologia para conseguir levar o veículo.

Eles tinham scanners que clonaram o sinal da chave por aproximação original. Dessa forma, conseguiram entrar na BMW avaliada em R$ 700 mil sem transtornos. Horas depois, segundo a polícia local, o carro foi recuperado, mas os itens de Cruise, avaliados em “milhões de libras”, não estavam dentro. Segundo fontes do jornal, Cruise ficou louco de raiva com essa situação.