Tirulipa é expulso da Farofa da Gkay após acusação de assédio

O ator e humorista Tirulipa foi expulso da Farofa da Gkay nesta terça-feira (6) após desamarrar o biquíni de pelo menos três convidadas do evento. Vários vídeos já circulam pelas redes mostrando que ele se aproximava de algumas mulheres em uma piscina e desamarrava o traje de banho, as deixando nuas em frente aos demais integrantes do evento.

Durante a festa, os convidados fizeram uma simulação da tradicional “A Banheira do Gugu”, competição em que os participantes procuravam sabonetes em uma piscina de plástico montada nos estúdios do SBT. O quadro foi um dos maiores sucessos do programa Domingo Legal, apresentado por Gugu Liberato (1959 – 2019), nos anos 1990/2000.

Uma das que reclamaram da brincadeira de Tirulipa foi a atriz e cantora Nicole Louise. Em seu perfil, ela repostou o vídeo e repudiou o acontecido: “Certos tipos de brincadeiras tem limites… Não permitam alguém fazer algo com você sem sua permissão.” Mais tarde, ela se pronunciou com mais detalhes, informando que Tirulipa foi expulso da festa.

“Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu porque me senti invadida. Isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa porque ela não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele”, contou no stories do Instagram.

A confusão em uma das áreas de lazer de um hotel em Fortaleza, onde acontece a festa, chegou aos ouvidos da influenciadora Gessika Kayane, a Gkay, que é amiga de Tirulipa, mas ela não passou pano. Horas depois, ele foi convidado a deixar o local.