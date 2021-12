Tinashe retira Anitta de foto antes de publicar

Fãs da cantora brasileira reclamaram da postagem

No último fim de semana, a cantora Anitta participou de evento da revista “Variety” e posou para fotos com artistas internacionais. Em uma das imagens, Anitta aparece ao lado de Tinashe, Normani e Chloe Bailey.

O caso, porém, gerou confusão. Isso porque Tinashe publicou uma montagem onde Anitta está cortada da foto, mantendo apenas Normani e Chloe.

A imagem original, onde Anitta aparece, também foi publicada. Porém, os fãs não deixaram de notar a montagem onde a brasileira foi recortada.

“Olha essa montagem sem a Anitta na primeira foto”, apontou um brasileiro no Instagram de Tinashe. “Por que vocês removeram justo a maior cantora?”, criticou outro fã de Anitta que evidenciou com dados do Spotify que ela era a com mais ouvintes em relação as outras presentes na foto.