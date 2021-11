Tico de Moraes lança Landscape in Zoom no Clube do Choro de Brasília

Dia 27 de novembro, às 21h, show de lançamento oficial do novo álbum do artista Ingressos à venda na Bilheteria Digital

O guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes, faz show de lançamento de seu novo álbum LANDSCAPE IN ZOOM, dia 27 de novembro, no Clube do Choro de Brasília. Ele estará acompanhado por seus parceiros Misael Barros, na bateria, e Alexander Raichenok, no piano e sax. Além disso, participação especial da cantora Indiana Nomma, e dos instrumentistas Carlos Cárdenas (sax) e Lucas Fernandes (contrabaixo).



Os ingressos já estão à venda na Bilheteria Digital pelo link https://www.bilheteriadigital.com/tico-de-morais-27-de-novembro.

LANDSCAPE IN ZOOM é o oitavo álbum da sua discografia de Tico de Moraes e acaba de ser lançado em todas as plataformas digitais. O trabalho conta com nove canções autorais jazz/pop, sendo sete em português e duas em inglês. A música que abre o novo trabalho e que dá nome ao disco é uma parceria com o letrista e designer Felício Torres, que também assina a capa do álbum.



LANDSCAPE IN ZOOM faz alusão a um gesto muito natural e cada vez mais cotidiano de ampliar as imagens no celular para ver melhor os detalhes das fotos, o famoso zoom. Além de Felício, o álbum traz mais duas canções em parceria: a faixa Invisível, composta com o cantor e compositor João Pinheiro, e Sol e Luar, trabalho dividido com o parceiro de outras criações, Marcos Sacramento.



“Para mim, a escolha do nome tem um significado no momento da carreira que estou vivendo. Esse zoom é também no artista Tico de Moraes, não apenas compositor das melodias, mas letrista de várias canções desse álbum”, conta.



Segundo Tico, ele alça novos voos nesse trabalho, buscando ampliar o limite de suas composições, fazendo uma ponte entre o jazz e a música popular, e compondo mais em português para intensificar o diálogo com o público. Grande parte das composições do artista até o momento foram em inglês, com sucessos como OUR CRIME, que já passa dos mais de 1 milhão e 80 mil streams na plataforma Spotfy.





Landscape in zoom



1- Landscape in zoom (Tico de Moraes/Felício Torres)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



2- Invisível (Tico de Moraes/João Pinheiro)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

Lucas Fernandes: baixo elétrico

Milton Guedes: gaita



3- Let it in (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



4- Na curva do pensamento (Tico de Moraes/Felício Torres)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria

Carlos Cárdenas: sax soprano



5- O brilho escapou (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



6- Meu amor (Tico deMoraes)

Tico de Moraes: voz e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



7- Look me in the eyes (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



8- Sol e Luar (Tico de Moraes/Marcos Sacramento)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



9- O enredo começa pelo fim (Tico de Moraes)

Tico de Moraes: voz, arranjo vocal e guitarra

Alexander Raichenok: piano

Misael Barros: bateria



Sobre Tico de Moraes

Guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes destaca-se como artista que transita em diferentes estilos, especialmente o Jazz e a MPB. Com mais de 3 milhões de streams no Spotify, tem oito álbuns e 35 Singles/EPs gravados.

Grande parte da obra de Tico de Moraes, que está registrada nas plataformas digitais, é marcada por músicas autorais como Break in, Much Rain, She’s awesome e Pas-de-Deus (em parceria com Gustavo Baião), que contou com a participação especial de Jane Duboc.

Destacam-se também as parcerias com cantores e compositores como Indiana Nomma, Marcos Sacramento, Socorro Lira, Fhernanda Fernandes, Gustavo Baião e João Pinheiro.

Em 2018, participou do programa Um Café lá em Casa, produzido pelo renomado guitarrista brasileiro Nelson Faria (https://youtu.be/w4JEkIi38Ao). Lançou o álbum Fine, que traz standards do jazz e sucessos da música pop. Apresentou o show Jazz e Música Brasileira em importantes casas de sua cidade.

Participou do espetáculo “Chet – Retratos Musicais”, um tributo ao genial trompetista, produzido pela All of Mi Produção Musical. Seu repertório dá destaque para suas composições, em inglês, português e espanhol, além de explorar o grande songbook do Jazz Americano, especialmente no que diz respeito às memoráveis canções compostas por Cole Porter, George e Ira Gershwin, Irving Berlin, assim como as cantadas por Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Chet Baker e Harry Connick Jr., clássicos da música brasileira de Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo e do pop internacional dos Beatles, Bee Gees e James Taylor, sempre com arranjos jazzísticos que priorizam a melodia e a harmonia.

SERVIÇO



LANDSCAPE IN ZOOM

Novo álbum de Tico de Moraes

Dia 27 de novembro, às 21h, show de lançamento oficial no Clube do Choro de Brasília.

Ingressos a R$ 15,00, à venda pela Bilheteria Digital

https://www.bilheteriadigital.com/tico-de-morais-27-de-novembro