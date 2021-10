Tiago Leifert, Fátima Bernardes e Mion, famosos celebram Tadeu Schmidt no BBB

Em suas redes sociais, Tadeu mandou um recado geral e se disse feliz por ter sido escolhido para essa missão tão importante

Depois de oficializado no comando do Big Brother Brasil 22, o apresentador Tadeu Schmidt, 47, recebeu carinho do público em geral e também de amigos famosos.

Em suas redes sociais, Tadeu mandou um recado geral e se disse feliz por ter sido escolhido para essa missão tão importante e que está com o coração apertado.

Dentre os amigos que deram parabéns estão Fátima Bernardes, que assim como ele deixou o jornalismo para se lançar no entretenimento. “Parabéns! Vai ser demais!”, postou ela.

Tiago Leifert se posicionou favorável ao seu substituto. “O querido Tadeu é a escolha ideal para o BBB: Inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu! Como telespectador do BBB, estou muito feliz que é você”, disse Tiago. “Não deixa eles pipocarem, Tadeu! Vai com tudo”, emendou.

Marcos Mion, cujo nome sempre foi muito forte para assumir a vaga deixada por Tiago Leifert, foi outro que deu as felicitações ao amigo nesse novo desafio. “Melhor escolha! Tadeuzola, apresentar um reality de confinamento que mexe com o país é uma nave louca que coloca fogo no parquinho e dá vontade de imitar o Chewbacca no discurso de eliminação”, brincou.

O DJ Alok também se rendeu a Schmidt. “Incrível! Parabéns! Você vai arrebentar como sempre.”

Ingrid Guimarães comentou na página de Tadeu que ele vai arrasar na nova função. Marcos Veras também desejou sucesso na nova caminhada assim como o narrador esportivo Everaldo Marques.

ANÚNCIO NO FANTÁSTICO

Tadeu foi anunciado oficialmente o novo apresentador do BBB durante o Fantástico deste domingo (10). A confirmação foi feita por Boninho, diretor do reality, que agradeceu ao jornalista “por aceitar essa loucura, esse fogo no parquinho”.

O anúncio foi feito durante uma brincadeira em que o Big Fone tocou enquanto Schmidt dava a classificação do Brasileirão ao lado dos cavalinhos do Fantástico. “Todo mundo sabe que Big Fone tem consequência”, brincou Boninho, que apareceu no palco do programa por um telão.

Schmidt, por sua vez, se emocionou ao falar que estava honrado pelo convite. “Radiante, empolgado e com coração apertado por deixar o Fantástico após 14 anos. Amo o Fantástico”, afirmou ele, antes de anunciar Maju Coutinho para seu lugar. A mudança, no entanto, deve acontecer em algumas semanas ainda.

Curiosamente, em recente entrevista ao F5, ele dizia que queria se tornar o apresentador mais longevo do Fantástico. “Tenho sim essa expectativa. Já era fã do programa como espectador e passei a ser mais fã ainda como jornalista. O Fantástico tem essa coisa motivante que é ir além”, apontou na ocasião.

O programa agora ficará sob o comando de Poliana Abritta, que continua em seu posto, e de Maju Coutinho, que deixará o Jornal Hoje, cargo que assumiu em 2019 após saída de Sandra Annemberg. Maju já vinha cobrindo férias dos apresentadores fixos do Fantástico e agora assumirá a apresentação.

