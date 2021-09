Tiago Leifert desmente rumores sobre o motivo de saída da Globo

A emissora anunciou na quinta-feira (9) que o apresentador deixará a Globo após o término do The Voice Brasil

Neste sábado (11), o apresentador Tiago Leifert publicou uma série de stories no Instagram, desmentindo rumores sobre o motivo de sua saída da TV Globo. A reação de Leifert veio após o colunista do IG, Alessandro Lo-Bianco, alegar que ele teria saído da emissora por se recusar a continuar apresentando o Big Brother Brasil e não assinar proposta de R$ 2,5 milhões mensais.



A emissora anunciou na quinta-feira (9) que o apresentador deixará a Globo após o término do The Voice Brasil. E na sexta (10), Leifert participou do Mais Você e foi entrevistado por Ana Maria Braga para falar sobre sua decisão. Ele revelou que não tinha planos fixos para seu futuro profissional e que pretendia se dedicar integralmente à sua família.

“Pessoal, o ‘verdadeiro motivo da saída de Leifert’ é aquele que eu contei na Ana Maria. Qualquer outro é invenção. Pode ser que não dê clique e pareça monótono, mas é o meu motivo. É meu. A fonte sou eu. A única possível neste caso. Porque é a minha vida”, escreveu o apresentador no Instagram. Em outro story, o apresentador postou print da coluna de Alessandro Lo-Bianco, do IG, afirmando que a notícia era “completamente falsa”.



Já neste domingo (12), o apresentador voltou com o assunto, publicando o mesmo print da coluna de Lo-Bianco em seu feed, com a tarja fake news.



“Quem não deve, não teme. Então vai ficar aqui pra sempre para sua referência Alessandro Lo-Bianco. Antes eu achava que você simplesmente era mau jornalista, hoje já acho que você inventa de propósito mesmo porque infelizmente na conjuntura atual da busca pelo clique, o crime compensa demais!”



Leifert disse que foi no perfil de Lo-Bianco para desmentir o que foi atestado na matéria, mas que seu comentário foi apagado. O apresentador, que tem formação como jornalista, também ressaltou que a exposição em seu feed não é um ataque à imprensa e aos jornalistas, mas à conduta de Lo-Bianco.



“Essa crítica toda aqui não é à imprensa, tá cheio de gente excelente (com quem você deveria aprender, aliás). Esse texto é só pra você. Eu tenho total direito de me defender, já que você não ouviu meu lado.”



Famosos demonstraram apoio à Leifert nos comentários da publicação, entre eles Boninho, que escreveu “É toco!!! Kkkk”, e a ex-BBB Ana Clara, uma das apresentadoras que os internautas vêm especulando como possível substituta de Leifert, escreveu “Haja saco”.

Outro lado O jornalista Alessandro Lo-Bianco também se pronunciou em seu perfil do Instagram neste domingo. “Retornamos à idade média em que os mensageiros das más notícias eram jogados no fogo pelos que temem a imprensa. Ataques à imprensa não me balançam perto do que passamos em 64, precisam caprichar mais”, escreveu.



“Sobre sua renovação contratual, eu e você sabemos que você aceitou a renovação, recebeu os documentos assinados pela Globo, e enrolou quase um mês para devolver depois sem a assinatura voltando atrás.”



Ainda sobre o assunto, ele também publicou um vídeo em seu perfil e no Youtube.Nele, o colunista do IG faz referência ao conflito entre ele e o apresentador que ocorreu em fevereiro, quando o jornalista divulgou durante o programa “A Tarde é Sua”, da Rede TV!, que o apresentador estaria insatisfeito com o BBB e pedia para deixar o programa. Na época, Leifert publicou um vídeo desmentindo a notícia.



“O Brasil inteiro percebeu sua capacidade fria e calculista de desmentir um jornalista, como fez em fevereiro, achando que calaria um repórter com um videozinho intimidando e tentando constrangê-lo, acreditando que assim a verdade não seria exposta com o tempo”, afirma Lo-Bianco.

“Hoje esse constrangimento aconteceu justamente porque ele se tornou reflexo do que o Boninho é. Tiago se tornou uma pessoa mimada que rebate com mentiras e ataques a jornalistas tentando constrangê-los quando algo que não pode vazar acaba vazando e sendo publicado”, diz o jornalista.



Também em resposta ao que Leifert alega em post, o jornalista concorda que apagou o comentário do apresentador em seu perfil, mas que a barreira para diálogo já tinha ocorrido em fevereiro.



“Sobre o comentário que você escreveu no meu Instagram me atacando, que eu tirei, lembre que o seu Instagram tem comentários limitados, Titi. Quando você gravou um vídeo em fevereiro me chamando de fake news, eu fui na sua postagem e não pude comentar. E sabe o que eu fiz? Aceitei a sua censura. Então tire a trave dos seus próprios olhos, Tiago, antes de colocar nos meus.”



O apresentador ainda se manifestou neste domingo, postando um pronunciamento em vídeo nos stories. “Grandes jornalistas, que fazem grandes reportagens, grandes denúncias, não saem atacando o outro lado depois, chamando de mimado e não sei o que. Eles ficam quietos, eles confiam na reportagem deles, na apuração e no trabalho que fizeram. Sabem que está baseado em fatos e documentos. Só ataca o outro lado quem não tem nada”, afirmou.