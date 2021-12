Tiago Abravanel conversa com Samuel Rosa no “Sai da Caixa”

Depois de Luciano, Simony e Dilsinho, já está no ar mais um episódio do “Sai da Caixa”, programa apresentado por Tiago Abravanel. Disponível no Youtube do Splash, o programa que foi ao ar hoje, dia 14 de dezembro, trouxe Samuel Rosa como convidado

Quase todo mundo sabe do envolvimento do cantor mineiro com o futebol. E Tiago abriu o programa perguntando ao Samuel seus cinco jogadores preferidos. Na música, Samuel conta que escolheu músicas para apresentar no programa que nunca tocou com o Skank, nem em barzinhos de Belo Horizonte e nem com os amigos em uma roda de violão. “Sempre gostei muito do Luiz Melodia, sou alucinado pelo trabalho dele. Considero ele uma síntese do samba com a poesia urbana e ainda tem alguma coisa na música dele que lembra o blues”, conta Samuel que apresentou “Holly Estácio”.

Samuel falou sobre o momento que vem vivendo, de carreira solo, os desafios e prazeres desse novo caminho. Outra canção que o cantor escolheu para o programa foi “Fazendo Música, Jogando Bola”, de Baby Consuelo e Pepeu Gomes, que segundo ele tem muito a ver com a vibe do Tiago e foi escolhida para cantar ao lado do apresentador.

O cantor falou também sobre a música que mais teve orgulho de compor e respondeu perguntas que usam algumas letras de suas canções no quadro “A Tua Música te Perguntou”. Para encerrar o episódio, “Saideira” foi a faixa escolhida.

O programa receberá ainda Mariana Nolasco (17/12), Lauana Prado (21/12), Felipe Araújo (11/01), Salgadinho (14/01), Gustavo Miotto (18/01) e Pocah (21/01).