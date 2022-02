Thyane Dantas recebe de aniversário carro de R$ 1 milhão de Wesley Safadão

A influenciadora ainda recebeu uma festa surpresa em casa dos filhos, enteado e marido

A influenciadora Thyane Dantas, recebeu de aniversário do cantor Wesley Safadão um carro da marca BMW, avaliado em mais de R$ 1 milhão.

A comemoração pelos 31 anos, foi feita em casa, com muitos balões e flores. Para completar ela ainda foi recebida com muitos abraços pelos dois filhos Ysis e Dom e pelo enteado Yhudy fruto do relacionamento do cantor com a Mileide Mihaile.

Safadão ainda fez uma super declaração para a esposa nas redes sociais. “Que dia maravilhoso e especial, meu amor! Celebrar sua vida em nossas vidas e dizer o quanto te admiro como mulher, esposa, mãe, pessoa, profissional e tudo mais que você decidir se tornar é muito importante pra mim! Te ter como minha companheira de vida faz tudo ser diferente porque você é uma mulher sábia e amorosa que edifica tanto nosso casamento e nossa casa!”, escreveu.

“Não tem eu sem você e não existe você sem mim! Somos um e eu não consigo imaginar minha vida sem a sua! Você não só me completa, você me transborda ao mesmo tempo em que me transforma no melhor que eu posso ser! Somos perfeitos juntos e juntos vencemos tudo! Te amo muito”, completou.