Thiago Peixoto lança novo single “Mainimbu”

Mainimbu voa de flor em flor: buscando as almas para levá-las ao paraíso

Uma lenda diz que os humanos ao morrerem, deixam seus corpos sobre a terra, mas suas almas, desprendendo-se dele, vão ocultar-se nas flores. Por isso o Mainimbu voa de flor em flor: buscando as almas para levá-las ao paraíso. Esse é o conto guarani, inspiração do recente lançamento de Thiago Peixoto.

Há algum tempo Thiago trabalha com a ideia de buscar conhecimento a respeito das culturas originárias da América do Sul. Em recente viagem à Amazônia, experimentou por alguns dias a vivência ribeirinha entre pessoas, águas, fauna e floras desse gigantesco bioma. Ao regressar a Belo Horizonte, seguiu trabalhando em um tema musical instrumental, que continha esses elementos, mas sentia que o tema nunca estava completo.

Segundo Thiago, tentava de alguma maneira, conectar os beija-flores, que visitam sua casa diariamente, com sua experiência amazônica. Conversando com o amigo e parceiro musical, Breno Mendonça, este acolheu as ideias de Thiago e lhe enviou as ideias melódicas iniciais do tema.

Como Thiago sentia que era hora de terminar o tema, dividiu o que fizera junto de Breno a outro amigo o compositor Ricardo Ulpiano, que logo lhe respondeu: “Isso é uma canção e não um instrumental” e em cinco minutos, converteu, beija-flores, histórias, melodias e as aventuras do amigo, no texto de Mainimbu, nome Guarani para beija-flor.

A transformação do tema em canção deu ânimo ao artista que em pouco tempo a finalizou. Maininbu conta com uma rica base rítmica brasileira, com melodias transitando entre hand pan e saxofone, o que dá profundidade ao tema e é coroada pela interpretação do genial grupo Lúdica Música, dando vida e voz à canção.

SOBRE O ARTISTA

Thiago Peixoto se dedica a promover seu trabalho autoral como handpan player. Atualmente produzindo singles e gravando seu primeiro disco autoral. Baterista em diversas bandas mineiras, além de ter tocado com Vander Lee, Lokua Kanza (Congo – África), Érika Machado, Lúdica Música, George Israel (Kid Abelha). Realizou turnês pela Argentina (Quilmes, Berazategui, La Plata) com o grupo infantil “Tic Tac Carambola” no XIV Encontro Anual Latino Americano da Canção Infantil – 2017 e por Montevidéu (Uruguai) com o artista Ricardo Ulpiano – 2016.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cursou “Engenharia de áudio e Produção musical” ministrado por César Santos (Berkley/USA). Cursou bateria na Bituca – Faculdade Livre de Música – 2011.