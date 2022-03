Thiago Nunes segue carreira solo após nove meses em banda

Thiago Nunes, conhecido agora pelo nome artístico Thiaguinho Farra, sempre foi ligado à música, desde quando era criança

Thiago Nunes, conhecido agora pelo nome artístico Thiaguinho Farra, sempre foi ligado à música, desde quando era criança quando tinha seu pai, que é sanfoneiro, como inspiração. “Sempre me despertou uma vontade no mundo da música, meu sonho era ser baterista, independente do estilo musical. Hoje meu trabalho como músico traz minhas verdades e referências para o mundo”, afirma o cantor.

No ano de 2011 Thiaguinho iniciou a carreira como DJ e trabalhou na área por um tempo. “Eu só queria trabalhar com música, que fosse tocando, cantando ou algo assim”, conta. Após um ano, um amigo o convidou para cantar em uma casa de show, onde faria uma participação com uma outra banda e, sem pensar duas vezes, aceitou o convite. “Foi complicado, pois ouvi de terceiros que eu não era cantor e que também nunca seria. Mas, hoje agradeço, pois isso serviu como um empurrão e me fez ter coragem de realmente começar a cantar e assumir o meu dom”, explica Thiaguinho.

Lançamento

Em 2014 o cantor começou a fazer parte de uma banda a qual o levantou e o fez ter certeza de que a música é realmente o seu lugar. Após algumas experiências com outros cantores e uma trajetória em paralelo como artista, Thiaguinho decidiu seguir carreira solo no seguimento musical como o forró.

“De todos esses anos pra cá, sempre fiquei na sombra das bandas. Minha expectativa , além de tudo, é ver minha autoconfiança, ver que sou capaz de seguir sozinho e que eu posso fazer isso. A vida é feita de desafios e esse tem sido um dos maiores até agora”, afirma o cantor.

O lançamento acontece no próximo dia 5 de março, na casa de shows Sim Sem Hora com diversas participações como Nego Rainner, Encosta Neu, Liw Santana e Jefinho do Piseiro. O evento que começa a partir das 22h, terão ingressos à venda na bilheteria do local.

Serviço

Data: 05 de março

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Hora: 22h

Local: Sim Sem Hora