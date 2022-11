‘The White Lotus’ é renovada para a terceira temporada pela HBO Max

A primeira parte, ambientada no Havaí, que foi ao ar em 2021, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias, conquistando dez vitórias

Vencedora do Emmy e escrita por Mike White, a série The White Lotus voltará para uma terceira temporada, após outro grupo de turistas visitar um novo White Lotus. A segunda temporada da série estreou em 30 de outubro e tem um episódio lançado por semana, sendo que o último está previsto para 11 de dezembro.

A primeira parte, ambientada no Havaí, que foi ao ar em 2021, recebeu 20 indicações ao Emmy em 13 categorias, conquistando dez vitórias, o maior número entre os programas este ano, incluindo Série Limitada ou Antologia. Tanto a primeira quanto os episódios da segunda que já foram ao ar podem ser vistos na HBO Max.

“Refletindo sobre as humildes origens de The White Lotus como uma produção realizada na pandemia, é impossível não admirar a forma como Mike orquestrou um dos programas mais aclamados pela crítica. E, ainda assim, continuou alcançando novos horizontes na segunda temporada, um testemunho definitivo da visão crua e inigualável de Mike. Sua coragem em explorar as águas inexploradas da psique humana, juntamente com seu humor irreverente e seu estilo de direção, nos faz sonhar com mais férias no adorado resort. Não poderíamos estar mais entusiasmados em ter a oportunidade de colaborar juntos em uma terceira temporada”, diz Francesca Orsi, vice-presidente Executiva de Programação da HBO e responsável por séries e filmes dramáticos.

Mike White, criador, roteirista e diretor comenta: “Não há lugar melhor lugar para trabalhar do que na HBO e não há pessoas com quem eu preferisse fazer parceria do que Casey Bloys, Francesca Orsi, Nora Skinner e sua incrível equipe. Me sinto sortudo por ter esta oportunidade novamente e estou entusiasmado por me reunir com meus incríveis e talentosos colaboradores em The White Lotus“.

Estadão Conteúdo