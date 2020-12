The Voice reúne técnicos de diversas edições para comemoração de Natal

PUBLICIDADE

Com uma equipe que já está acostumada a gravar em plena pandemia, o show de talentos The Voice foi escalado para animar o Natal na tela da Globo. Em um programa especial que vai ao ar nesta quinta-feira (24), vai juntar os técnicos da temporada encerrada na semana passada com os que estarão em breve no The Voice 60+, edição só com participantes mais velhos.

Assim, Carlinhos Brown, Iza, Lulu Santos e Michel Teló vão passar o bastão para Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho. Ludmilla, aliás, faz sua estreia em programas da franquia – todos os outros já foram jurados nas versões adulta ou infantil. Tiago Leifert, que comanda o programa adulto, também estará no palco para anunciar as apresentações.

Além dos técnicos, alguns dos participantes para quem eles viraram a cadeira em diversas temporadas também farão participações especiais. O vencedor da temporada adulta de 2020, Victor Alves, é presença garantida, bem como os demais finalistas, Ana Canhoto, Douglas Ramalho e Izrra. Juntam-se a eles, Lucy Alves (2ª temporada), Leo Paim (7ª temporada) e Willian Kessley (8ª temporada).

“Acho lindo que tenhamos sido escolhidos para aquecer a noite de Natal das pessoas”, diz Lulu Santos. “É uma data em que os corações estão mais ternos. Vamos aquecê-los com música e espalhar esta ternura.”

“É uma honra enorme passar o Natal com a família brasileira, sobretudo em um ano de muitas delicadezas, perdas e transformações”, concorda Carlinhos Brown. “Ainda estamos vivendo uma pandemia e há ainda muita desordem. O Natal é um momento especial e o distanciamento social ainda é necessário, pois é a nossa medida mais eficaz de precaução, de cuidados para evitar que a propagação do coronavírus cresça ainda mais. A música é o que temos de melhor para oferecer.”

Técnica do vencedor da temporada, Iza diz que, apesar de ser um ano muito turbulento, foi possível tirar diversas lições dele. “Aprendi a dar mais tempo para mim, a olhar mais para dentro”, reflete. “Sabemos que o amor da família é o mais importante, mas aprendemos a dar mais valor ainda. Isso fica escancarado quando acontecem essas coisas. Passar mais tempo com as pessoas que eu amo ficou cada vez mais importante.”

Michel Teló, pentacampeão da temporada com adultos, foi na mesma linha. “Tudo na vida é um aprendizado”, avalia. “Em um ano tão difícil para todos nós, a primeira coisa positiva, pessoalmente, foi eu poder viver intensamente com a minha família, com a Thais [Fersoza] e com meus filhos.”

“Viajava muito, minimamente eu estava fora sempre três dias na semana, fora os outros trabalhos”, diz. “Então, pessoalmente, foi algo muito bom para mim. Profissionalmente, foi maravilhoso poder lançar esse álbum novo, que há tantos anos estava guardado e que a pandemia acabou me incentivando.”

Ansiosa para estrear no programa, Ludmilla diz que vai ser uma delícia subir ao palco novamente. “Em um ano em que a gente praticamente não pôde se reunir profissionalmente, vai ser um encontro incrível.”

Com relação aos aprendizados de 2020, ela declara: “Sempre é, toda e qualquer situação nos ensina, esse ano então, nem se fala”. “Essa pandemia, especificamente, nos mostrou o que sempre esteve na nossa cara: nós não temos controle de nada nessa vida”, afirma. “Planejar é bom, sim, tem que fazer, mas precisamos aproveitar mais a nossa vida e a companhia dos nossos.”

Já para Daniel, que foi técnico da temporada adulta entre 2012 e 2014, ficou feliz de estar de volta. “A expectativa é grande. Um reencontro após tanto tempo, né?”, diz. “Vou poder encontrar com amigos do Voice, relembrar momentos incríveis que eu pude viver na minha vida junto a eles, dessa super experiência e ainda neste momento tão difícil em que estamos vivendo, de tantas provações, de um super aprendizado. E, mais do que nunca, numa data especial.”

Para Claudia Leitte, que teve de se ausentar da temporada do reality The Voice Kids na metade, a ansiedade é para subir ao palco do programa. “Eu sinto falta de estar com o público

presencialmente e isso faz de cada oportunidade que temos de estarmos juntos neste período ainda mais especial”, conta. “E poder estar na casa das pessoas em uma noite tão importante me deixa honrada e só reforça o compromisso de levar o meu melhor, com muito amor.”

Mumuzinho, que assumiu a cadeira dela na versão infantil e estará na temporada sênior, resumiu o sentimento geral. “Natal é um momento especial de união, celebração e renovação para todas as pessoas”, diz. “Poder estar presente nesse dia, junto a milhões de brasileiros, é maravilhoso. Tenho certeza que será uma troca de energia importante.”

CONFIRA AS MENSAGENS DOS TÉCNICOS PARA FIM DE ANO

Carlinhos Brown: “Acreditem na ciência. Há especialistas em todo o mundo pesquisando, estudando e buscando saídas para o cenário que estamos vivendo. Manter a esperança viva é fazer dela combustível para a cada manhã lutar pelo que queremos, pelo que acreditamos. Precisamos continuar seguindo as orientações de segurança, usando máscaras, mantendo os cuidados de higienização, evitando as aglomerações. Todos sabemos que o final do ano é um momento em que mais queremos estar perto dos nossos queridos para darmos as mãos rumo a um novo ano, mas acredito que nesse ano aprendemos que a espera também é um lugar de potência se há a consciência da construção de um amanhã melhor.”

Claudia Leitte: “Vamos focar na energia do amor e jamais perder a esperança! Existem lições valiosas nisso tudo que estamos passando. Precisamos refletir e aprender, pois logo mais tudo voltará ao normal para estarmos juntos.”

Daniel: “Olha, acima de tudo, eu queria poder tocar as pessoas, as famílias, com a minha música, de alguma forma, de alguma maneira, com essa mensagem que eu sempre procurei trazer para as pessoas de coisas boas, de positividade, fé, esperança, alegria e respeito. Essa mensagem que eu tento deixar sempre. A gente acaba fazendo parte das vidas das pessoas através da nossa entrega.”

Iza: “Nesse momento, a gente precisa muito agradecer o que temos. Ser grato pelo que Deus tem feito por nós e amar. Diga ‘te amo a quem se ama. Isso precisa acontecer todos os dias.”

Ludmilla: “Que vocês tenham um fim de ano abençoado, com alegria e muita saúde. Espero que 2021 seja um ano transformador na vida de cada um de nós e que a gente possa voltar a ficar pertinho fisicamente.”

Lulu Santos: “2020 foi um teste coletivo para toda a humanidade. No meu ponto de vista, passa no teste quem demonstra, justamente, mais humanidade. Aquilo que nos torna todos um. Uma vontade de viver, de progredir, de, evidentemente, chorar as perdas, e procurar o ganho futuro: a cura.”

Michel Teló: “A mensagem é que a gente se mantenha firme na fé. Algo que Jesus mais pregou foi a mensagem do amor. Do amor verdadeiro, do perdão, da fé. Que a gente mantenha a esperança. Esse tempo tão difícil logo vai passar.”

Mumuzinho: “Desejo que todas as famílias brasileiras tenham muita saúde e amor no coração. Com saúde a gente conquista tudo que sonha e como diz a minha música “Mantra” – ‘Eu quero, eu posso, eu luto / Eu vou na fé sem desistir / E eu vou conseguir’. 2021 está aí e com certeza nos reserva muitos planos lindos.”

