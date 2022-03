The Voice Kids: Maiara e Maraisa são as novas técnicas

A nova temporada do reality musical infantil tem data prevista para maio; As irmãs entraram no lugar de Gaby Amarantos

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa são as novas técnicas do The Voice Kids. A novidade foi anunciada pela dupla no “Encontro” desta manhã (31).

“Nós somos as novas técnicas do ‘The Voice Kids’! Vamos nos juntar aos veteranos Michel Teló e Carlinhos Brown para descobrir novos talentos nesse Brasil afora. É isso aí, esperamos todos vocês juntinhos com a gente a partir de maio no ‘The Voice Kids'”, disseram.

As irmãs estão substituindo Gaby Amarantos, técnica da atração na última temporada. A cantora está em “Além da Ilusão”, novela das 18h. O “The Voice Kids” deve começar a ser gravado em abril e tem estreia prevista para maio.