The Voice Brasil: Time Iza é campeão com Victor Alves

O grande campeão do The Voice Brasil foi conhecido na noite desta quinta-feira (17). Em uma temporada intensa, com diversos talentos de todo canto do país, com destaque para a cantora Larissa Vitorino, divertiram e também fizeram chorar. Victor Alves conquistou 34% dos votos e foi o grande campeão da 9ª temporada. O carioca disputou o prêmio com Ana Canhoto, Douglas Ramalho e Izzra.

Trajetória

Victor Alves, representante do Time IZA, revelou, antes da grande final, que iria surpreender os técnicos e o público de casa na sua apresentação final.

“Podem esperar um baita de um susto! Talvez ninguém esteja esperando. Vou cantar algo bem diferente do que venho cantando desde o início do programa. Deixei para esse momento importante e especial.”

O participante também encheu IZA, sua técnica desde o início do programa, de elogios e contou que está orgulhoso por poder representá-la na Final.

“A IZA é incrível! Feliz demais por tê-la como técnica porque ela acreditou em mim até aqui para poder representar o time dela na final de um programa tão importante. Sou suspeito para falar dela, eu sou apaixonado. Acho uma técnica sensacional e fico feliz demais por poder ouvir conselhos dela.”

Entre os muitos momentos vividos pelo participante, Victor tem um em especial que o marcou.

