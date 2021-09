The Realness Festival: Vencedoras de RuPaul’s Drag Race All Stars, Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique se apresentam no Brasil em 2022

Prometendo ser o maior festival drag da América Latina, evento também receberá nomes como Jujubee, Trinity K Bonet, Denali Foxx, Tatianna, Rajah O’ Hara, Roxxxy Andrews, que fizeram sucesso no reality.

A cidade São Paulo está prestes a receber alguns dos maiores nomes de Ru Paul´s Drag Race, do universo drag e da comunidade LGBTQIA+. Arrastando multidões por onde passam, o time encabeçado por Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique – vencedoras da segunda e a sexta (última) temporada da edição All Stars de RuPaul´s Drag Race – chegam à capital paulista para apresentação única. Além das campeãs, nomes inesquecíveis como Jujubee, Trinity K Bonet, Denali Foxx, Rajah O’ Hara, Tatianna e Roxxxy Andrews, trazem ao Brasil toda energia e performances conhecidos no programa. As apresentações acontecem no The Realness Festival, que promete ser o maior festival drag da América Latina, acontece na Audio, no dia 13 de agosto de 2022. Os ingressos já estão à venda.

Finalista da quinta temporada de RuPaul´s Drag Race e vencedora da segunda edição do spin-off ‘All Stars’, Alaska Thunderfuck, uma das participantes mais queridas da história do programa, tem uma relação de amor com o Brasil e seus fãs. A ligação é tanta que na última vez que esteve no país, a drag gravou o clipe da faixa “Come To Brazil”, que já conta com mais de 5.8 milhões de visualizações no Youtube. A cantora volta ao país para apresentar faixas dos álbuns “Anus” (2015)”, “Poundcake” (2016)” e “Vagina” (2018), além de surpresas que prepara para seus fãs tupiniquins.

Pisando também pela primeira vez no país, a cantora e drag norte-americana Kylie Sonique afirma estar realizando um sonho e diz orgulhosa de poder representar tantas pessoas espalhadas pelo mundo. “É um sonho realizado para mim. Sempre recebo muitas mensagens de carinho de várias partes do mundo, especialmente de lá (Brasil). Saber que tanta gente admira minha arte no Brasil e saber que representamos muita gente é algo que me deixa emocionada”, conta. Além das apresentações em lipsync – que a consagrou no programa – a drag ainda apresentará canções autorais como as recém-lançadas “Do it Like Dolly” e “Complete Me”. Além de Sonique, também chegam ao Brasil pela primeira vez Trinity, Roxxxy, Rajah O’ Hara e Denali.

Sobre o the realness

Criado para expandir a cultura drag e celebrar a comunidade LGBTQIA+, o The Realness é uma festa plural que agita as pistas e os corações dos fãs de RuPaul´s Drag Race e seus spin-offs desde 2017. Com a presença das maiores drags que já passaram pelo programa, a Realness já recebeu mais de 9 mil pessoas e já soma mais de 70 horas de música e mais de 150 performances divididas em 12 edições nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O The Realness Festival promete ser o maior festival drag da América Latina.

Serviço

The Realness Festival

Data: 13 de agosto 2022

Local: Audio, São Paulo

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 694 – Barra Funda. São Paulo/SP

CEP: 05001-000

Abertura da casa: 20h

Horário do show: 21h

Classificação: +16 anos desacompanhados, menores de 16 acompanhados dos pais ou responsável legal

Ingressos em: https://www.sympla.com.br/realnessfestival

Preços: R$140- R$380

Meet&Greet: R$580

*TIPOS DE INGRESSO: *

PISTA – Ingresso referente ao acesso do festival

CAMAROTE – Acesso superior VIP com lugares sentados

MEZANINO – Acesso superior com vista do camarote em pé

MEET&GREET – ingresso VIP com direito a fotos com as queens já incluso a entrada

PISTA

Lote promocional

Inteira R$280

Meia R$140

1º Lote:

Inteira R$300

Meia R$150

CAMAROTE (Lote único)

Inteira R$380,00

Meia R$190,00

MEET&GREET + MEZANINO

Valor único R$580,00