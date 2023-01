The Last of Us é renovada para segunda temporada

The Last of Us é inspirada no videogame de mesmo nome, lançado em 2013, e conta a história de um contrabandista encarregado de transportar e proteger uma adolescente em um universo pós-apocalíptico

Sucesso absoluto na tela da HBO, a série The Last of Us acaba de ser renovada para uma segunda temporada. A informação foi confirmada pelo produtor executivo da série, Neil Druckmann, ao site The Hollywood Reporter.

Parceria de sucesso. “A colaboração com Craig Mazin [co-produtor], nosso incrível elenco e equipe e com a HBO superou minhas já altas expectativas. Agora temos o prazer absoluto de poder fazer isso novamente com a segunda temporada!”.

Agradecimento aos fãs. “Sinto-me humildemente honrado e francamente impressionado com o fato de tantas pessoas terem sintonizado e se conectado com nossa releitura da jornada de Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey)”.

Do console para as telas. The Last of Us é inspirada no videogame de mesmo nome, lançado em 2013, e conta a história de um contrabandista encarregado de transportar e proteger uma adolescente em um universo pós-apocalíptico.