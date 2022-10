The Crown: Netflix acrescenta aviso para lembrar que série é fictícia

Um dos novos episódios, ambientados nos anos 1990, mostra o futuro herdeiro tentando atrair o então primeiro-ministro John Major para uma conspiração contra sua mãe

A Netflix acrescentou um aviso à aclamada série “The Crown”, que retrata a vida da rainha Elizabeth II, para relembrar que se trata de uma obra “fictícia” inspirada em fatos reais, após as críticas de várias personalidades britânicas.

“Inspirada em fatos reais, esta obra dramática fictícia conta a história da rainha Elizabeth II e os acontecimentos políticos e pessoais que marcaram seu reinado”, aparece escrito a partir de agora no trailer da série no Youtube e no Netflix.

A plataforma até então resistia aos pedidos para acrescentar essa mensagem.

Mas as críticas têm se tornado cada vez mais frequentes semanas antes do lançamento da quinta temporada, em 9 de novembro, apenas dois meses após a morte da monarca de 96 anos e da chegada de seu filho, Charles III, ao trono.

Um dos novos episódios, ambientados nos anos 1990, mostra o futuro herdeiro tentando atrair o então primeiro-ministro John Major para uma conspiração contra sua mãe. Major chamou a cena de uma ficção “prejudicial e perversa”.

“Nunca houve nenhuma discussão entre Sir John e o então Príncipe de Gales sobre uma possível abdicação da falecida rainha Elizabeth II, nem um assunto tão improvável e impróprio jamais foi levantado pelo então príncipe de Gales (nem por Sir John)”, disse um comunicado divulgado pelo gabinete do ex-primeiro-ministro.

A atriz Judi Dench – que interpretou a rainha Victoria em vários filmes – se uniu aos críticos e opinou que a série é “cruel e injusta” com a família real.

Dench, amiga próxima do atual rei Charles e da rainha consorte, Camilla, criticou a plataforma por “borrar as linhas entre a precisão histórica e o sensacionalismo grosseiro”. Sua preocupação é que “um número significativo de espectadores” esteja confundindo a série com a verdade histórica.

Um biógrafo da realeza, William Shawcross, declarou à AFP que a série está repleta de “mentiras e meias verdades”.

Na semana passada, uma porta-voz da Netflix reiterou que a obra é uma ” dramatização de ficção, imaginando o que poderia ter acontecido a portas fechadas”.

A Netflix não estava imediatamente disponível para comentários na sexta-feira.

